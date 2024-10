Et kennelnavn er et «varemerke» som blir en del av valpens registrerte navn, og vil gjøre det enkelt å se hvem som er hundens oppdretter.

På Representantskapsmøtet i november 2023 ble det besluttet at oppdrettere som har mer enn 2 kull må ha kennelnavn.

Å være en NKK-registrert oppdretter med et internasjonalt godkjent kennelnavn skal være et kvalitetsstempel som gir trygghet for både valpekjøpere og oppdrettere, og bidrar til å opprettholde høye standarder innen rasen og hundeoppdrett generelt.

En søknadsprosess kan ta inntil 6 md, så det er smart å være ute i god tid. Det er viktig at du setter deg inn i søknadsprosessen og reglene som gjelder for registrering av kennelnavn.

Hvis du har kull nummer tre etter 1. januar 2025 og ikke har registrert kennelnavn, vil ikke valpene kunne registreres i NKK før dette er brakt i orden!

Søker du om kennelnavn innen 31.12.24, sparer du 1000.- i forhold til ordinær pris på søknad om kennelnavn.

Du kan lese mer her; Kennelnavn - NKK.