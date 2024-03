Hold hodet kaldt og hjertet varmt

Når valpen din passerer åtte-ni måneders alder, vil du gradvis merke endringer. Ikke bare fysisk, men også i måten hunden oppfører seg. Du vil sannsynligvis komme i situasjoner hvor pulsen din stiger, og du vil oppleve at hunden plutselig flytter fokus fra deg til alt annet. Hunden din vil nå begynne å teste omgivelsene sine for å se hvor grensene går, akkurat slik det også er i ungdomstiden for oss mennesker.

– Unghundtiden er en viktig del av hundens liv. Akkurat som i valpetiden er det mye å lære og oppleve for første gang, blant annet på grunn av de mange fysiske og hormonelle endringene. Tålmodighet er nøkkelordet også i denne perioden, forteller veterinær Sara Solheim.

Forbered deg

Mens hormonene strømmer gjennom kroppen til hunden din, utvikler den seg og får sine egne meninger. Det er litt som en tenåring som smeller igjen døren og kommer hjem sent. Med mindre du er forberedt, kan det være litt nedslående når valpen endrer atferd.

– Når hormonene slår inn kan det virke som om alle øvelsene dere tidligere mestret, plutselig er glemt og all treningen har vært forgjeves. Men alt er ikke glemt, det er bare andre ting som er mer interessante for hunden din akkurat nå, sier Solheim.

I løpet av denne tiden er det viktig at du ikke stiller for store krav til hunden din. Den kan ikke konsentrere seg så lenge av gangen. Mange repetisjoner må til før nye øvelser sitter.

– Ta en pause fra å lære hunden din for mange nye ting, og bruk heller tiden til å friske opp og vedlikeholde det gamle, råder Solheim.

Hjelp, den første løpetid er her!

Tisper vil som regel få sin første løpetid en gang mellom seks og tolv måneders alder. Noen er ganske upåvirket av dette, mens andre kan endre atferd til for eksempel å virke forvirret, nedstemt eller ikke ville høre noe særlig på deg.

– De fleste tisper blør ikke så mye, men de kan ha litt problemer med å vaske seg skikkelig første gang de har løpetid. Som så mye annet er dette også noe de må lære seg. Det kan være lurt å tenke på at dersom du bruker løpetidsbukse på tispa, så kan dette hindrer henne i å lære å holde seg ren selv, forteller Solheim.

Hannhunden min har blitt tullerusk

Testosteronnivået til hannhunder øker gradvis i unghundperioden. Du kan som regel begynne å merke forandringer når hunden er ca. 7-10 måneder gammel. Hunden din oppdager at verden er full av flotte tisper og sier «Her var jeg!» på tur ved å lette på beinet og tisse en skvett både titt og ofte. Det er plutselig også veldig mye som må snuses lenge på, så turene kan ta sin tid!

Som valp vil hunden normalt slippe unna med det meste når den møter på andre hunder. Når valpen begynner å bli eldre må den etter hvert lære å oppføre seg. Denne endringen vil kunne gjøre unghunden nervøs i møte med andre hunder. Noen velger da å kamuflere usikkerheten sin ved å prøve å virke ekstra tøff, noe som kan gjøre at den ypper på seg feil hund.

– Et tips er å finne gode og trygge lekekompiser. På denne måten kan hunden din lære seg hundespråk og bli tryggere i sin nye rolle som voksen hund. Jo flere gode erfaringer hunden din har med andre hunder, jo lettere vil det være for han å komme seg igjen dersom han opplever noe skremmende i møtet med andre hunder, sier Solheim.

Utløp for energi

Unge hunder er fulle av energi. Når hormonnivåene øker, begynner også unghunden din å trenge mer fysisk aktivitet og mental stimulering.

Det er lurt å gå turer på forskjellige steder hvor hunden din kan løpe rundt i variert terreng. Ta nye ruter og gjør turen morsom ved for eksempel å lokke hunden opp på steiner eller tømmerstokker og lære den å hoppe over små hindringer. På denne måten styrker du ikke bare hundens selvtillit og kroppsbeherskelse, du er også med på å styrke relasjonen deres.

Hunden trenger støtten din

Den hormonelle påvirkningen er forskjellig fra hund til hund. Som valp har hunden din få bekymringer, men ettersom den blir eldre vil den begynne å forstå at verden også kan være farlig. Mange opplever at unghunden deres plutselig begynner å bli redd eller engstelig for noe den ikke har reagert på før.

– Det er mange endringer i kroppen til hunden din nå. Det er ikke alltid lett å bli voksen. Men uansett hva hunden din finner på, bør du beholde roen og ikke gjør noe som kan skade tilliten hunden har til deg. Du bør gi den tid til å bli komfortabel med situasjonen som den syns er skremmende på avstand først, råder Solheim.

Positiv forsterkning

Du vil nok få mange velmente råd i perioden hunden din er ung. Noen vil mene at den er ulydig og trassig og at den må «settes på plass». Dette er en sårbar periode for hunden din, og den trenger at du er rolig, trygg og forutsigbar. Hvis du straffer hunden din fysisk eller psykisk i denne perioden, vil det bare gjøre den mer stresset og usikker.

– En stor del av adferdsproblemene vi ser hos voksne hunder, startet i unghundperioden når eieren ble frustrert over at hunden plutselig ikke oppfører seg som den pleide, forteller Solheim.

Hunden din trenger kjærlighet, omsorg og tålmodighet nå. Fokus på dette, sammen med en god dose humor, vil hjelpe dere gjennom denne perioden, som er en helt naturlig del av å bli en voksen, selvsikker hund.

Fortsett å bygge tillit, og styrk forholdet deres gjennom positiv forsterkning og belønning. Husk at unghundperioden bare er en fase, og snart er den over!