NKK publiserte tidligere i år oppdatert informasjon om frist for klage og ny vurdering av HD- og AD-røntgenbilder. I denne informasjonen ble det opplyst at klage eller ny vurdering må fremmes innen 12 måneder etter at resultatet er registrert.

Flere medlemmer har påpekt at denne tidsgrensen ikke tidligere har vært tydelig kommunisert. NKK har forståelse for reaksjonene og ønsker derfor å innføre en overgangsordning.

Frem til 31. desember 2026 vil NKK fortsatt godta bestillinger for re-røntgen og anke til Nordisk Kennel Unions røntgen panel for bilder som er eldre enn 12 måneder.

Fra og med 1. januar 2027 vil bestilling av nye røntgenbilder (re-røntgen) og anke til Nordisk Kennel Unions røntgen panel for bilder som er eldre enn 12 måneder bli avvist.

Bakgrunnen for en øvre grense på klagefrist er for å ha tydelige og forutsigbare regler. Øvre tidsfrister for klage er vanlige ellers i samfunnet og praktiseres også av andre kennelklubber, men varierer kraftig mellom landene.

Vi anbefaler derfor hundeeiere som vurderer å bestille re-røntgen eller anke til Nordisk Kennel Unions røntgen panel om å gjøre dette så snart som mulig etter at resultatet foreligger.

Informasjon om klage og ny vurdering finnes her: https://www.nkk.no/helse/rontgen/hd-hofteleddsdysplasi/klage-ny-vurdering/