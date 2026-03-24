Overrekkelsen markerte et viktig steg videre i arbeidet for en mer dyrevennlig nyttårsfeiring.

Bred støtte

NKK er blant nesten 70 organisasjonene som støtter oppropet organisert av Dyrebeskyttelsen Norge. Under overrekkelsen var NKK representert ved hovedstyremedlem Geir Ottesen.

– Dette viser hva vi kan få til når organisasjoner samarbeider om en sak som er viktig for både dyr og mennesker. Engasjementet er stort, og det sender et tydelig signal til myndighetene, sier Ottesen.

En stor belastning

NKK mener hensynet til dyrevelferd ikke kan vike for privat fyrverkeri. Hvert år opplever mange dyr sterk frykt og stress i forbindelse med fyrverkeri, og for noen får det alvorlige konsekvenser med skader og i verste fall dødsfall. Både husdyr og ville dyr rammes.

– Privat fyrverkeri er først og fremst underholdning, men for mange dyr er det forbundet med frykt, panikk og i verste fall livsfare. Det er vanskelig å forsvare at denne belastningen skal fortsette år etter år, sier Ottesen.

Flertallet ønsker forbud

Overrekkelsen av underskriftene viser at saken engasjerer bredt. En undersøkelse utført av NITO viser at et flertall av befolkningen støtter et forbud mot privat fyrverkeri dersom kommunen arrangerer et offentlig fyrverkeri.

Forskning fra Veterinærhøgskolen ved NMBU viser at lydfobi er et vanlig adferdsproblem hos hund, og at fyrverkeri er den vanligste årsaken. En studie på norske hunder viste at nesten 23 prosent av hundene hadde lydfobi. For mange dyr kan angsten vare resten av livet.

Justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen tok imot underskriftene og uttalte at departementet vil se nærmere på regelverket og gå grundig inn i problemstillingen.

For NKK markerer dagen i dag et viktig steg videre i en sak organisasjonen har arbeidet med over lang tid. Målet er en nyttårsfeiring som tar større hensyn til både dyr og mennesker, og som reduserer de negative konsekvensene privat fyrverkeri medfører hvert eneste år.