Her er opptaket fra informasjonsmøtet som ble avholdt 11. april i forbindelse med publisering av avlsprogrammet for cavalier king charles spaniel.

De første minuttene av møtet ble dessverre ikke fanget opp i det originale opptaket. Disse minuttene er derfor spilt inn på nytt i ettertid for å sikre at all viktig informasjon er med.

I møtet presenterer representanter fra styringsgruppen og prosjektgruppen bakgrunnen for prosjektet, målsetninger og praktisk gjennomføring.

Vi anbefaler alle som er interessert i prosjektet å se gjennom hele opptaket for å få en best mulig forståelse av det videre arbeidet. Spørsmål og svar er publisert her.



Har du ytterligere spørsmål, kan de sendes til avlsprogram@nkk.no.