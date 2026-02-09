Oppgraderinger og forbedringer i Dogweb
Vi har foretatt en rekke oppgraderinger og forbedringer i DogWeb i forbindelse med stengingen av «gamle DogWeb».
Arbeidet har hatt som mål å sikre kontinuitet i viktige funksjoner, rette kjente feil og legge til rette for bedre tilgang til data, rapporter og resultater for brukerne.
Følgende tiltak er gjennomført eller igangsatt:
-
«Fiktive» stamtavler kan nå lastes ned og hentes ut.
-
De samme rapportene og statistikkene som fantes i gamle DogWeb, samt nye rapporter og statistikker, kan nå hentes under Rapporter/Statistikker på «Min side». Disse kan lastes ned i Excel- eller CSV-format.
-
Rapport for elgprøver kan hentes ut. Vi arbeider fortløpende med å legge til rette for at rapporter kan hentes ut for alle prøvetyper og sporter, og vil informere etter hvert som disse blir tilgjengelige.
-
ECVO-resultater (resultater fra øyelysning) er igjen tilgjengelig på den enkelte hund i DogWeb.
-
Vi er kjent med at visningen av HD-resultater har vært ulik visningen i «gamle DogWeb». Feilen er nå rettet, og visningen er korrekt.
Vi har i tillegg igangsatt et arbeid med å forbedre søkemotoren i DogWeb. Dette arbeidet er planlagt ferdigstilt innen utgangen av mars 2026.
Tilbakemeldinger, spørsmål eller meldinger om eventuelle feil kan rettes til IT-hjelp@nkk.no.