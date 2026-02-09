Arbeidet har hatt som mål å sikre kontinuitet i viktige funksjoner, rette kjente feil og legge til rette for bedre tilgang til data, rapporter og resultater for brukerne.

Følgende tiltak er gjennomført eller igangsatt:

«Fiktive» stamtavler kan nå lastes ned og hentes ut.

De samme rapportene og statistikkene som fantes i gamle DogWeb, samt nye rapporter og statistikker, kan nå hentes under Rapporter/Statistikker på «Min side». Disse kan lastes ned i Excel- eller CSV-format.

Rapport for elgprøver kan hentes ut. Vi arbeider fortløpende med å legge til rette for at rapporter kan hentes ut for alle prøvetyper og sporter, og vil informere etter hvert som disse blir tilgjengelige.

ECVO-resultater (resultater fra øyelysning) er igjen tilgjengelig på den enkelte hund i DogWeb.