Viktige informasjon for konkurrerende hunder

Norsk Kennel Klub (NKK) har oppdatert karenstidslistene i NKKs antidopingreglement. Oppdateringen innebærer justeringer i karenstidene for enkelte medisiner og tillegg av karenstider for nye legemidler som ikke hadde markedsføringstillatelse for bruk på hund siden forrige oppdatering. Oppdateringen er en del av NKKs kontinuerlige arbeid for å sikre rettferdig konkurranse, ivareta hundenes velferd og tilpasning av regelverket til ny veterinærmedisinsk kunnskap.



Hva er karenstid, og hvorfor er det viktig?

Karenstid er den perioden en hund må avstå fra konkurranser etter å ha fått medisinsk behandling. Dette for å sikre at hunden er fullstendig restituert og ikke har en urettmessig fordel i konkurranser. Karenstiden regnes fra dagen etter et medikament gis for siste gang. NKKs Antidopingreglement gjelder for alle hunder som deltar i NKKs arrangementer, f.eks. lydighet, agility, utstilling og jaktprøver.

Hvordan påvirker dette deg som hundeeier?

Dersom hunden din har fått behandling, er det viktig å sjekke karenstidslisten, ettersom det ikke er lov å delta på konkurranser i karenstiden. Hundeeier anbefales også å informere behandlende veterinær om eventuelle planlagte konkurranser når medisiner eller behandling overveies og foreskrives.

Hunder som står på langvarig eller livslang behandling med medikamenter

Det er mulig å søke om dispensasjon fra NKKs Antidopingreglement for hunder som står på langvarig eller livslang behandling for enkelte medisinske tilstander. Søknad om dispensasjon gjøres på eget skjema og hundens sykejournal vedlegges søknad som sendes til: antidoping@nkk.no Hver søknad behandles individuelt på grunnlag av de mottatte dokumentene og en svartid på 3 uker må forventes.

NKKs fokus på antidoping

NKK jobber aktivt for at Antidopingreglementet skal være vitenskapelig oppdatert og ivareta dyrevelferd og sportslige prinsipper. Karenstidslistene revideres jevnlig for å sikre at det reflekterer den nyeste farmakologiske kunnskapen innen veterinærmedisin.

Har du spørsmål om hvordan legemidlene påvirker din hund? Ta kontakt med veterinæren som behandler din hund for mer informasjon.

En oppdatert liste over karenstider er tilgjengelig på NKKs nettsider.

Les NKKs Antidopingreglement her