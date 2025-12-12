Selv tett opp mot nyttår kan forsiktig lydtilvenning ha effekt:

Spill av fyrverkerilyder på svært lavt volum, uten at hunden reagerer. Du finner fyreverkerilyder på YouTube.

Start med lavt volum, og øk volumet forsiktig dersom hunden forblir rolig.

Kombiner lydene med noe positivt, som lek, godbiter eller rolige øvelser.

Blir hunden utrygg, skru ned volumet og stopp økten.

Hold øktene korte og avslutt mens hunden fortsatt er trygg.

Når hunden er svært redd

Har du en hund med kraftig frykt eller panikk, bør du ta kontakt med veterinær i forkant av jule- og nyttårsfeiringen. I noen tilfeller kan medisinsk støtte være nødvendig for å redusere stress og ubehag. Dette må alltid vurderes individuelt og i samråd med veterinær.

Kort om fyrverkerireglene

Privat bruk av fyrverkeri er kun tillatt på nyttårsaften fra kl. 18.00 til kl. 02.00.

Raketter med styrepinne er forbudt for privatpersoner, og aldersgrensen for kjøp og bruk er 18 år. Kommuner kan ha egne restriksjoner.

NKKs syn

Norsk Kennel Klub er kritisk til fyrverkeri i privat regi og anbefaler at bruk av fyrverkeri begrenses og samles i kontrollerte, offentlige arrangementer, av hensyn til dyr og mennesker.