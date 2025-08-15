Hovedstyret har opprettet nye, rådgivende utvalg, som på siste styremøte ble fylt opp med tillitsvalgte med både lang og bred erfaring som kommer organisasjonen til nytte.



En ekstern rapport publisert i 2024 påpekte at NKKs daværende struktur og beslutningslinjer har gitt utfordringer for hovedstyrets evne til å strategisk styre og utvikle organisasjonen. Videre undersøkelser, basert på tilbakemeldinger fra tillitsvalgte, viste også underliggende komiteers utfordringer med å ta beslutninger. For å gjøre det enklere og mer forutsigbart for hele organisasjonen er det derfor opprettet nye utvalg; regelverksutvalget, utdanningsutvalget, etikkråd for hundesaker og komité for hedersbevisninger.



Her kan du lese protokollen fra hovedstyremøte 11 (2024-2026)

Som den største paraplyorganisasjonen for hundeaktiviteter i Norge, inkludert avl og oppdrett, utstilling, jakt og en rekke sportsgrener, har NKK et stort oppdrag og ansvar for hund. Vi skal både ivareta interesser for de nesten 300 ulike medlemsklubbene og forbundene, samtidig som vi skal være en premissleverandør for god hundevelferd i landet. Det krever at NKK er i stand til å arbeide både helhetlig, overordnet og strategisk med utviklingen av hunderelaterte aktiviteter, samt å sikre at avl, oppdrett og dyrevelferd utvikler seg i ønsket retning. Til det trenger styret å styrke organisasjonen ved å gjøre noen strukturelle endringer på blant annet komiteene som bistår med sin kompetanse og ekspertise.

Endringsprosessen har også ført til at noen tidligere komiteer og utvalg har blitt nedlagt, med målsetning om at flere beslutninger skal kunne tas nærmere miljøene som holder på med den aktuelle aktiviteten. På denne måten frigir gir det tid og ressurser slik at hovedstyret skal ha fokus på overordnede strategiske valg for NKK, og at de som kjenner aktivitetene aller best kan være mer involvert i utviklingen av sin egen sport eller aktivitet. Det innebærer også en utvikling av sekretariatet som skal være mer i kontakt med organisasjonens medlemmer og klubber.

Regelverksutvalget

Regelverksutvalget skal bistå Hovedstyret i å sikre at organisasjonens regelverk er helhetlig utformet.

Regelverksutvalget skal være en faglig rådgiver og ressurs for Hovedstyret i generelle spørsmål til regelverk og retningslinjer knyttet til aktivitetsutførelsen i NKK. Utvalget har som hovedoppgave å gi innstilling til fellesbestemmelser og prøveregelverkene i organisasjonen. De kan også godkjenne mindre endringer i de ulike prøvereglement og regelverk, med unntak av lover og regler vedtatt av Representantskapsmøtet. Utvalget skal ivareta likebehandlingshensyn og sikre ensartethet i regelverket. Spørsmål av prinsipiell betydning skal behandles i Hovedstyret.

Oppnevnte medlemmer regelverksutvalget:

Svein Sundfør Scheie, leder

Tone Cecilie Kraft

Marianne Teisbekk

Patrick Oware

Kim Aino Nordbotten

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget skal være en faglig rådgiver og ressurs for opplæring og kompetanseutvikling i organisasjonen.

Utvalget har et overordnet ansvar for at organisasjonens utdanningsplaner har en felles struktur og tydelige læringsmål, samt sikre at utdanningene gir den kvalitet NKK ønsker og trenger. Utvalget skal godkjenne alle formelle utdanningsplaner, som ligger til grunn for utdanning av roller som krever autorisasjon, jf de ulike prøveregelverkene. Den skal bistå i utviklingen av digitaliserte utdanningsforløp for å øke tilgjengeligheten og effektiviteten av NKKs utdanningstilbud. Spørsmål av prinsipiell karakter skal behandles i Hovedstyret.

Oppnevnte medlemmer utdanningsutvalget:

Liv McDowell, leder

Kim-Are Næss Leistad

Ellinor Antonsen

Ingun Raastad

Kjell Enberget

Hovedstyret har stor tro på den pågående prosessen med utvikling av NKK og ser frem til at alle de nye utvalgene er fullt oppnevnt og i gang med sitt arbeid over sommeren.

Les mer om hovedstyret her