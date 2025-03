DNA-testene for disse sykdommene nedarves autosomalt recessivt, som betyr at for at hunden skal utvikle sykdommen, må den arve to kopier av den muterte genvarianten (én fra hver forelder). Begge foreldrene til en hund med sykdommen må være bærere av minst én kopi av mutasjonen. Hunder som bare bærer én kopi av mutasjonen utvikler ikke sykdommen, men de kan videreføre mutasjonen til kommende generasjoner.

Slik overføres DNA-resultater fra SKK til NKK:

Det må sendes en e-post til DNA@nkk.no med informasjon om hvilke DNA test som skal overføres fra SKK med hundens registreringsnummer og stamtavlenavn.

NKK vil deretter overføre DNA-resultatene fra SKK til NKK. Dette må gjøres før valpekullet blir registrert i NKK for at avkom skal kunne få registrert fri pga. avstamming.

Fordeler for avlsarbeidet:

Økt genetisk variasjon: Ved at avlsdyr som er testet og registrert som "fri" for de genetiske sykdommene i SKK, nå kan brukes på hunder som er registrert bærere i NKK, åpnes det for flere kombinasjoner og dermed større genetisk mangfold i avlen. Dette vil bidra til å redusere risikoen for innavl, som kan føre til helseproblemer og lavere vitalitet i rasen. Økt genetisk variasjon gir avlen større fleksibilitet og muligheter for å forbedre rasens generelle helse over tid.

Fri pga. avstamming: Dette vil også gjøre det mulig for avkom å få fri pga. avstamming, selv om man benytter en svenskregistrert hund, så fremt begge foreldrene er registrert med fri på samme DNA-test. Dette gir oppdretterne økonomiske fordeler og besparelser, samtidig som nye hundeiere får dokumentert DNA-resultat i NKKs database allerede ved valpekjøp.

Bedre avlsstrategier: Med mer informasjon om DNA og genetikk kan oppdrettere gjøre mer informerte valg i avlsarbeidet. Dette kan føre til at de velger ut individer som vil forbedre rasens helse og egenskaper. Det gir også muligheten til å unngå affiserte individer og følge linjene til hundene på en mer presis måte.

Totalt sett kan denne åpningen for DNA-registrering i SKK føre til et mer robust og bærekraftig avlsarbeid for norsk elghund grå og sort, og dermed styrke rasenes fremtid, helse og genetiske mangfold på lang sikt.

Kort om de ulike DNA testene:

Ataksi (HACE1) hos norsk elghund sort

Ataksi er en nevrologisk lidelse som påvirker lillehjernen, noe som fører til problemer med muskelsamarbeid, balanse og koordinasjon. Dette kan føre til symptomer som ukoordinert bevegelse, ustøhet og problemer med å stå rolig. Symptomer på ataksi kan vises hos valper allerede fra 4-5 ukers alder.

Ny beslutning fra SKK: Den 14. januar 2025 besluttet SKKs avlskomité å åpne for registrering av DNA-testen for ataksi hos norsk elghund sort.

Dette innebærer at NKK kan overføre DNA-resultater fra SKK for denne rasen.

Primær åpenvinklet glaukom (POAG) hos norsk elghund sort og norsk elghund grå

Primær åpenvinklet glaukom (POAG) er en øyesykdom som utvikler seg langsomt og kan ta alt fra uker til måneder før symptomer blir merkbare. De vanligste tegnene på at hunden kan være rammet er:

Synstap

Uklart syn i hornhinnen

Pupiller av ulik størrelse

Rødhet og hevelse i øyet

Rennende øyne

Smerte i øyet

Nedsatt almenntilstand

Blodkar i øyet

Ny beslutning fra SKK: Den 22. mai 2024 besluttet SKK/AK å åpne for registrering av DNA-testen for primær åpenvinklet glaukom hos norsk elghund grå i SKK. Den 14. januar 2025 ble denne DNA-testen også åpnet for norsk elghund sort.

Dette innebærer at NKK kan overføre DNA-resultater fra SKK for disse rasene.

Dvergvekst (ITGA10) hos norsk elghund grå

Dvergvekst er en form for skjelettdysplasi (kondrodysplasi) som påvirker hunderasen norsk elghund grå. Det er forårsaket av genet ITGA10, som spiller en rolle i beinvekst ved å regulere interaksjonen mellom bruskceller (chondrocytter) og matriks under bein-dannelse i brusk. Symptomene på denne tilstanden er at hunden har en unormal kroppshøyde i forhold til kroppens størrelse, og alvorlighetsgraden kan variere.

Beslutning fra SKK/AK: Den 22. mai 2024 besluttet SKK/AK å åpne for registrering av DNA-testen for Dvergvekst hos norsk elghund grå i SKK.

Dette innebærer at NKK kan overføre DNA-resultater fra SKK for denne rasen.