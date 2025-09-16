Det er nå lagt ut en ny liste med nye kennelnavn her:

Nye kennelnavn

Protesttiden for de nye kennelnavnene begynner å løpe fra

og med 16. september 2025 og varer fram til og med 11. november 2025.

Protester må være NKK i hende senest kl. 24.00 den dagen protesttiden går ut.

Protest kan sendes til registrering@nkk.no

Du kan nå også søke i kennelnavnregisteret. Det finner du her