Nye kennelnavn
Nyhet
Nye kennelnavn offentliggjøres på NKKs nettsider. Etter publisering på nkk.no er det en generell protesttid på 8 uker.
Det er nå lagt ut en ny liste med nye kennelnavn her:
Protesttiden for de nye kennelnavnene begynner å løpe fra
og med 16. september 2025 og varer fram til og med 11. november 2025.
Protester må være NKK i hende senest kl. 24.00 den dagen protesttiden går ut.
Protest kan sendes til registrering@nkk.no
Du kan nå også søke i kennelnavnregisteret. Det finner du her