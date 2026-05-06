Mats Nysæter fyller 40 år i juni. Han er født på Nøtterøy, bor på Haslum og lever et travelt småbarnsliv sammen med kona Stine, som er advokat og jobber i bank. Familien har tre barn – to i barnehage og én som akkurat nå nyter godt av at far er hjemme på heltid frem til oppstarten i NKK. Intervjuet finner sted på Teams og yngstemann bidrar med sjarm og stoisk ro i samarbeid med pappa.

Fra europastudier til økonomi med mening

Utdanningsløpet gir indikasjoner på at Mats har interesse for både samfunnsmekanismer og mennesker: Bachelor i europastudier, økonomiutdanning fra NHH i Bergen og en master i prosjektledelse. Yrkesmessig kommer han fra stillingen som seniorprosjektleder i Siemens, og har også bakgrunn som økonomisjef i Norges Skiforbund – en annen stor medlemsorganisasjon med mange interesser og et bredt nedslagsfelt. I tillegg har han hatt styreverv i tilknyttede selskaper i Skiforbundet.

– Jeg likte veldig godt beskrivelsen av stillingen og mulighetene den gir. Formålsbaserte organisasjoner er noe som motiverer meg. Det handler om å tjene penger med et formål, sier han.

– I en medlemsorganisasjon går inntektene vi genererer tilbake til medlemmene slik at vi hele tiden sørger for best mulig rammebetingelser og verktøy. Det oppleves meningsfylt. Jobben vi gjør, og utviklingen vi bidrar til betyr faktisk noe for mange mennesker hver eneste dag. Det er motiverende.

Ser et uforløst potensial

Allerede før oppstart har han gjort seg noen tanker om NKK.

– Førsteinntrykket er at det finnes mange muligheter og et stort, uforløst potensial. Jeg opplever NKK som en organisasjon med masse engasjement, mange aktive frivillige, og som er midt i en endringsreise det er spennende å få være med på.

Han trives godt i skjæringspunktet mellom det etablerte og det som skal utvikles videre.

– Jeg liker brytningspunktet mellom det som er satt, og det som må endres. I små og mellomstore virksomheter er det kortere vei fra idé til handling, og jeg liker at det er fart i det man driver med.

Tall, teknologi og tillit

For Mats handler økonomifaget om mer enn regnskap og rapporter.

– Jeg startet karrieren min innenfor økonomi i en tid da markedet og samfunnet endret seg raskt. Økonomi ble et fag som handlet om reell verdiskaping, ikke bare kontroll og rapportering etterskuddsvis. Økonomi gir en grad av frihet – en god økonomi gir rom til å utvikle, og det opplever jeg at NKK har muligheter til fremover.

Han er også opptatt av teknologiens rolle, og legger ikke skjul på at han er begeistret for mulighetene som ligger i kunstig intelligens.

– Tall, teknologi og etter hvert kunstig intelligens må brukes til det beste for formålet vårt. Teknologi skal gjøre arbeidshverdagen bedre, beslutningene klokere og, i NKKs tilfelle, også bidra til bedre dyrevelferd.

Prosessforståelse og prosjektledelse er, ifølge Mats, viktige verktøy for at NKK skal bli en enda mer fremtredende samfunnspåvirker og aktør i årene som kommer.

– Vi er en organisasjon som skal støtte fagmiljøene og alle som brenner for hund. Supportfunksjonene må legge til rette for at resten av organisasjonen kan drive med det de er gode på.

Relevant også i framtiden

Når han ser fremover, er Mats tydelig på balansen NKK må håndtere.

– Kommersiell utvikling må balanseres med dyrevelferd. Litt som forholdet mellom toppidrett og breddeidrett – i Skiforbundet var det viktig å utvikle og ivareta bredden for å tjene penger i toppidretten, og omvendt. Det handler om god interessenthåndtering og om å være ydmyk i møte med medlemmenes forventninger for å få til dette

Og hva håper han medlemmene vil merke av jobben han gjør?

– For det første håper jeg de blir kjent med hvem jeg er og hva jeg står for. Og så håper jeg de vil se konkrete resultater: at får til det vi ønsker basert på strategien som er vedtatt.

– Jeg er en leder som er opptatt av å skape trygghet og være inkluderende. Vi må få med oss folk på det vi driver med, ellers blir det vanskelig å lykkes.

Hund – ikke helt ennå

Med tre små barn og to voksne i full jobb er det foreløpig ingen hund i tomannsboligen på Haslum.

– En hund fortjener et godt liv. Akkurat nå ville vi hatt dårlig samvittighet for ikke å kunne gi en hund den hverdagen den trenger og fortjener. Barna får likevel mye glede av alle hundene i nabolaget og spesielt av nabohunden Solo, som ofte er på besøk over gjerdet, sier han.

Mats Nysæter starter i jobben i august i år og ser frem til å bidra med kompetanse og engasjement inn til NKKs mange viktige oppgaver i årene som kommer.