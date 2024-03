For mange føles tapet av et dyr like tungt som å miste en nær venn eller et familiemedlem. Dette er det ikke alle som er kjent med.

Artikler til hjelp i en tung tid

Som Norges eneste forsikringsselskap kun for dyr, er Agria tett på dyreeiere som er i sorg hver dag. Nå går selskapet skrittet videre og lanserer et banebrytende initiativ. En hjelpeside for deg som har et dyr som er i sin siste fase av livet, eller sørger over at et kjært dyr har gått bort.

Den nye hjelpesiden tilbyr et bredt utvalg av artikler skrevet av veterinærer og psykologer. Artiklene er skreddersydde for å hjelpe dyreeiere før, under og etter de må si farvel til sitt dyr.

– Sorg er en normal reaksjon på å miste noen du bryr deg om. I motsetning til hva mange kanskje tror, ​​er det ikke så stor følelsesmessig forskjell på om det er et menneske eller et dyr du sørger over. Dessverre er sorgen over å miste et dyr ikke like sosialt anerkjent som når man sørger over en nærstående person, forklarer Chalotte Glintborg, lektor ved Center for menneske-dyr-psykologi ved Aalborg Universitet i Danmark.

Sorgen og savnet

Initiativet er en milepæl innen forsikringsbransjen, da det er første gangen et forsikringsselskap har fokus på å yte støtte til kunder i en tid som utfolder seg etter det formelle kundeforholdet er avsluttet.

– Flere hundre ganger i måneden er vi i kontakt med kunder som har mistet et dyr. Fordi de aller fleste av medarbeiderne selv er dyreeiere, forstår vi hvor tungt tapet av et dyr kan være, forteller Camilla Stenseng, administrerende direktør i Agria.

Artiklene handler om alt fra tilpasninger du kan gjøre for at dyret skal ha det bra den siste tiden av livet sitt, til tegn på at det er på tide å ta den vanskelige beslutningen om avlivning. Du finner også artikler om hva du bør tenke på før, under og etter en avlivning, om sorg og råd til deg som har barn.

– Vi er der for kundene våre, i både gode og vanskelige tider. Det er behov for å sette søkelys på at sorgen over å miste et dyr er naturlig. Vi håper initiativet kan hjelpe dyreeiere, samt være med på å øke forståelsen i samfunnet for sorg over et dyr, sier Stenseng.

Mer informasjon om Agria og den nye hjelpesiden: «Den siste klemmen».

Om hjelpesiden

I samarbeid med smådyrveterinær Sara Solheim, hesteveterinær Diana Chong fra Agria Vet Guide og psykologer og forskere i psykologi Tia G. B. Hansen, Kristine Jensen de López og Chalotte Glintborg, fra Center for menneske-dyr-psykologi ved Aalborg Universitet i Danmark, har Agria laget en side med fagartikler om det du trenger å vite i forbindelse med bortgangen av en kjær hund, katt eller hest.