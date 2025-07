NKK oppdaterer indeksen 5 ganger i året. Hunder som får et HD-resultat like etter en indeksberegning, må vente til neste beregning før de får en indeks.

Indeksbasert avl er et verktøy som gir mulighet til større avlsmessig framgang, enn hvis man kun legger vekt på dyrets egne egenskaper.

HD-indeksen beregnes ut fra både hundens eget HD-resultat og røntgenfotograferte slektningers resultater. HD-indeksen viser hundens avlsverdi for HD i forhold til gjennomsnittet i rasen. En hund med indeks under 100 har en lavere avlsverdi for HD enn gjennomsnittet av rasen, mens en hund med indeks over 100 har en bedre avlsverdi. Summen av indekstall for foreldrene i en kombinasjon bør være over 200, så framt man ønsker å tilføre rasen noe positivt med tanke på HD.

Lyst til å vite mer om HD-indeks? Les mer under "lenker"