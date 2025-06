Langtidsstudie

Forskningsprosjektet startet i 2021, og planen er å følge et antall valper og deres eiere gjennom hele hundens liv.



– Mitt håp er at vi kan identifisere viktige sammenhenger mellom livsstil og vanlige atferdsproblemer og helseutfordringer blant hunder. På den måten kan vi gi fremtidige hundeeiere muligheten til informerte valg om hundeholdet sitt, basert på vitenskapelig forskning, sier forsker Therese Rehn.

Hva skaper en god relasjon?

Når en åtte uker gammel valp flytter hjem til sin nye familie, er håpet mange lykkelige år fremover sammen. Men hva er det som gjør at noen relasjoner mellom hund og menneske utvikler seg til noe fantastisk? Hva kan på den andre siden skape vanskeligheter? Og hvorfor blir problemene noen ganger så store at hunden må omplasseres? Dette er bare noen av spørsmålene forskerne er nysgjerrig på.

– Jeg tror det aller viktigste er at du som eier har god kunnskap om hundens behov. Det er vårt ansvar som hundeeiere å imøtekomme disse behovene og skape et rikt hundeliv. Et annet aspekt som jeg tror er viktig, er at du er en kilde til trygghet for hunden. Altså at du har evne til å lese hundens reaksjoner tidlig i ulike situasjoner slik at du har mulighet til å støtte hunden, og at du selv handler på en forutsigbar måte. Jeg håper at studien skal bringe mer klarhet rundt nøkkelfaktorer som bidrar til en god relasjon mellom hund og eier, sier Rehn.

Andre viktige faktorer

Det er ikke bare relasjonen til eieren som er viktig i en hunds liv. Hva hunden spiser, mosjon, tannpuss og hundekurs er eksempler på andre faktorer som skal kartlegges i studiet. Tanken er at forskerne skal finne ut hvordan det som skjer i livet til en ung hund, påvirker den senere.

Studien "Mitt Liv med Hund" pågår nå. Les mer her: www.slu.se/mittlivmedhund.