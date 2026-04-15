Det er forskerne Patrik Öhberg og Anna Bendz ved Göteborgs Universitet skal undersøke hvordan synet på hunder har endret seg over tid, og hvordan hundehold henger sammen med et bærekraftig og sosialt samfunn. Forskningsprosjekt er støttet av Agria og SKK Forskningsfond.

Prosjektet bygger videre på tidligere undersøkelser, og gjennomføres som en nasjonal studie i Sverige. Undersøkelsen gjøres i regi av SOM-instituttet (Samhälle, Opinion, Medier) ved Göteborgs universitet. Instituttet er kjent for årlige, nasjonale undersøkelser om befolkningens vaner, holdninger og meninger.

Ved å koble nye data til tilsvarende undersøkelser fra 2006 og 2019 får forskerne mulighet til å analysere hvordan holdninger til hundens plass i samfunnet har utviklet seg. De vil også undersøke hvordan ulike former for hundehold henger sammen med sosial tillit, engasjement og opplevelsen av mening i livet.

– I dag ser vi hunder på restauranter, i kollektivtrafikken, på arbeidsplasser og i helsesektoren. Dette skaper både engasjement og spørsmål, og temaet har blitt en del av den politiske debatten. Det gjør det viktigere enn noen gang å forstå hvordan holdningene til hunder har utviklet seg. Vi vil finne ut hva hundehold betyr for både enkeltpersoner og samfunnet, sier Patrik Öhberg, forsker ved Göteborgs universitet.

Kunnskapsgrunnlag for debatter om hundens samfunnsrolle

I prosjektets første fase samles data inn, før resultatene analyseres og publiseres i både vitenskapelige og populærvitenskapelige formater. Målet er å gi ny kunnskap som kan danne grunnlag for fremtidige debatter og beslutninger om hundens rolle i samfunnet.

Det finnes mye forskning på forholdet mellom mennesker og hunder, men langt mindre om hundens rolle i et bredere samfunnsperspektiv. Forskerne ønsker å undersøke om aktivt hundehold kan bidra til fellesskap og trivsel, ikke bare for eieren, men også for samfunnet som helhet.

– Jeg er interessert i hvordan hverdagsliv og samfunnsutvikling henger sammen. Hundehold er et konkret og økende fenomen som påvirker hvordan mennesker møtes, beveger seg i det offentlige rom og engasjerer seg i ulike aktiviteter. Jeg håper forskningen kan bidra med kunnskap som gir en dypere forståelse av hundens plass i vår hverdag, avslutter Öhberg.