Norsk Kennel Klub (NKK), som har jobbet for godt hundehold og ansvarlig oppdrett i over 125 år, krever handling for å øke hundevelferden i Norge. Vi har gitt tilbakemeldinger på den nylig fremlagte stortingsmeldingen om dyrevelferd og støtter regjeringens intensjoner. Vi mener imidlertid at det viktigste grepet for å øke hundevelferden er å faktisk gjennomføre de politiske målsetningene som er satt, og ikke vente nye 20 år på å handle.

Obligatorisk ID-merking og avlsforskrift

NKK ønsker et påbud om obligatorisk ID-merking av alle hunder velkommen. Dette vil øke rettsvernet for alle hunder, og være et viktig ledd i å etterleve en avlsforskrift. NKK understreker viktigheten av at det er ett sentralt, åpent register. Videre ønsker NKK en forskrift om hundeavl velkommen, men påpeker at intensjonen i meldingen må gjennomføres. En avlsforskrift ble også nevnt i forrige dyrevelferdsmelding i 2001, og er fortsatt ikke ferdig utarbeidet.

Som den aktøren i Norge som har mest erfaring med avl og oppdrett av hunder, mener vi at NKK er en naturlig samarbeidspartner og fagekspert i det videre arbeidet med forskriften.

Forskning på hundehelse

Dyrevelferdsmeldingen omtaler behovet for forskning på hundehelse, men det nevnes ingen forskningsmidler. NKK og fagmiljøene har lenge etterlyst offentlige midler til forskning på familiedyr. Det finnes begrenset med dokumentert forskning på hundehelse, og mange utsagn om hundeavl er basert på anekdoter og tilfeldige data. NKK mener at uten avsatte midler til forskning på hunders helse og adferd, vil målsetningene være vanskelige å oppnå.

Kommunene må gjøre mer

NKK støtter også meldingen om at kommunene må ta sitt ansvar for å etablere friområder for hunder. Vi mener at mange kommuner i dag unnlater å oppfylle sine forpliktelser og vedtar utvidet båndtvang uten tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag. Dette mener NKK er i strid med Dyrevelferdsloven og Hundeloven. Samfunnet ønsker seg veltilpassede hunder som ikke er til sjenanse eller utgjør fare for husdyr eller mennesker, og er til stor nytte for samfunnet. For at hundene skal oppfylle de forventningene samfunnet stiller til dem, må vi tilrettelegge bedre for at de skal ha gode liv.

Du kan lese hele NKKs høringsinnspill her