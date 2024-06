Rammene rundt gjennomføringen av mesterskapet bør være i gode hender. Her ferdes både moskus, villrein, elg, hjort, rådyr, sau og storfe i skjønn forening.

Informasjon om påmelding

NAK har søkt om dispensasjon fra nytt regelverk gjeldende fra 1. januar 2024 på antall deltakere. Det er åpnet for å ta i mot 30 deltakere, samt Norgesmester fra 2023 (30+1).

Påmeldingsregler følger retningslinjer fastsatt i nye regler om arrangering av Norgesmesterskap i blodspor, trådt i kraft 1. januar 2024 av NKK.

Husk at nytt av året er det kun tillatt for 1 person å føre en hund under prøvene. Samme person kan ha flere påmeldte hunder, men da med ulike førere.

Det er de tre beste prøveresultatene i perioden fra 21.08.2023 til 19.07.2024 som danner grunnlaget for å kvalifisere seg til deltagelse. Av de påmeldte er det de 30 beste som får delta, samt fjorårets Norgesmester i blodspor. De som ikke blir kvalifisert, får refundert påmeldingsavgift i sin helhet.

Påmelding gjøres elektronisk via NKKs Dogweb løsning, blodsporprøve nr. 25-24058.

Påmeldingsfrist er 19. juli 2024 (ingen utvidet frist).

Påmeldingsgebyr er satt til kr. 2150,-. I prisen innbefattes det Mesterskapsmiddag lørdag 17. august 2024, samt dekning av bompenger, der dette er behov.

Oppmøtested og sekretariat

Oppmøtested og sekretariat er Moskusstuggu Overnatting og kultursenter, Snøheimvegen 136, 2661 Hjerkinn, kart ref. UTM 33 6911322N 215466Ø.

Skilt med NM Blodspor 2024 vil bli satt ut i kryss E6/avkjøring mot Moskusstuggu

Sekretariatet er åpnet fra fredag 16. august 2024 kl. 1200, og er merket med Sekretariat, i Gruvehytta (den miderste bygningen på stedet).

Det er åpen kiosk som selger varme og kalde drikker og varmmat.

Samtlige deltagere møter ved Sekretariatet lørdag 17. august 2024, senest kl 0845 for trekning og tildeling av dommer.

Innsjekk av deltakere

Innsjekk av deltakere, kontroll av vaksinasjonspapirer, helseattest mm, gjøres ved Sekretariatet i tidsrommet fredag 16. august 2024 mellom kl. 1500 til kl 2100. For de som ikke møter fredag for innsjekk, gis det åpning lørdag 17. august 2024 mellom kl. 0730 – 0830. De som ikke har sjekket inn innen 17. august 2024 kl 0830, blir satt til ikke møtt.

Dyrevelferd

I denne perioden på året kan temperaturen variere fra minus grader om natten, til godt opp i mot pluss 30 grader på dagen. Husk derfor vann og avkjøling til hunder, som står i bil, eller som er ute å går i påvente av prøvegjennomføring. Veterinær er tilgjengelig. Nærmere info om dette vil bli slått opp i Sekretariatet.

Mesterskapsmiddag

Mesterskapsmiddag avholdes på Frich’s Hjerkinnhus, Hjerkinnhusvegen 35, 2661 Hjerkinn.

Oppmøte fra kl 1830, middag starter kl 1900.

For alle andre enn deltakere, må disse melde seg på til middagen med å sende e-post til nmblodspor24@moskusstuggu.no innen 14. august 2024. Påmelding må inneholde navn, antall som skal delta, e-post, mobilnummer og eventuelle matallergier som kjøkkenet må ta hensyn til. Betaling kr. 695,- pr. pers til resepsjonen på Hjerkinnhus ved ankomst.

Deltakere har betalt Mesterskapsmiddagen i påmeldingensavgiften.

Resultater fra lørdagens blodspor vil bli annonsert under Mesterskapsmiddagen. Det vil også bli loddsalg/trekning og premiering.

NKK Pokal

Hovedstyret i NKK har tildelt årets NM i Blodspor «NKK pokalen»S.

Overnattings- og spisesteder

Innenfor 6 km fra Sekretariatet

Frich’s Hjerkinnhus, Hjerkinnhusvegen 35, 2661 Hjerkinn, e-post: hjerkinnhus@frich.no, tlf.: 464 20 102

Hjerkinn Fjellstue og Fjellridning, Kvitdalsvegen 12, 2661 Hjerkinn, e-post: booking@hjerkinn.no, tlf.: 940 50 429

Hageseter Turisthytte, Gautåsetervegen 84, 2660 Dombås, e-post: post@hageseter.no, tlf.: 61 24 29 60

Bobiler og campingvogner kan benytte Moskusstuggu Overnatting og Kultursenter, Hjerkinn Fjellstue og Fjellridning og Hageseter Turisthytte som de nærmeste stedene.

Avstand fra 7 – 12 km fra Sekretariatet

Kongsvold Fjeldstue, Dovrevegen 3663, 7340 Oppdal, e-post: kongsvold@frich.no, tlf.: 476 70 653

Dovregubbens Hall, Trondheimsvegen 2100, 2660 Dombås, e-post: info@dovregubben.com, tlf.: 61 24 29 17

Det finnes flere overnattings- og spise steder på Dombås (30 km) og Oppdal (50 km) (hoteller og campingplasser).

Nærmeste kolonial butikk er Joker Dalholen (15 km mot Folldal). Utover dette er det større kjøpesentra på Dombås (30 km) og i Oppdal (50 kim)

Nasjonalpark område

Som så mange andre fjellområder, er det mange områder som er vernet. Dovrefjell er intet unntak.

I tillegg er det en del sau på beiting. For de som krysser jernbanen og tar seg en luftetur inn i Dovrefjell – Sunndal Nasjonalpark, så husk at moskusen ferdes på de underligste steder, og det bør ikke være en overraskelse om du møter på den. Husk sikkerhetsavstand 200 m og trekk deg sakte tilbake for å unngå konflikt. Blir det konflikt, taper du!

Ingen av områdene som benyttes til gjennomføring av sporprøver ligger i områder med moskus. Ved melding om at moskus har krysset jernbanen, blir dette informert vi sekretariat og dommere.

Husk båndtvang og ferdsel med omtanke når du går turer i fjellheimen.

Det er en god regel å forlate et område i bedre stand enn det det var ved ankomst.

Hvor finner du oppdatert informasjon?

Oppdateringer med endringer og ny informasjon blir lagt ut på hhv. NKKs (www.nkk.no) og Norsk Akita (www.akita.no) klubbs hjemmeisder. Det er også opprettet en side på Facebook (NM Blodspor 2024).

Kontaktinfo:

Prøveleder NM Blodspor 2024

Odd Morten Taagvold, e-post: nmblodspor24@moskusstuggu.no, mobil 908 59 679

Norsk Akita Klubb ønsker alle deltagere og andre blodsporinteresserte hjertlig velkommen til Dovrefjell i august 2024 for gjennomføring av Norgesmesterskap i blodspor.