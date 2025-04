Dette var lagene som deltok:

Breton

NO49589/19 Dijk E/F Tommy Knutsen

NO59804/20 N J(K) CH N JCH Rypleja's CN Nova E/F Kristel Marie Pedersen

NO45958/15 Orreskogen's Bri E/F Per Johnny Skjæran

Engelsk setter

NO54786/20 NJCH NMFLh-24 Jøldalens Mellow e/f: Jan Terje Bårseth

NO44992/16 N JCH NMFHv-24 Turbekken's Bianca e/f: Ivar Rødsjø

NO43843/19 Storbakken's KS Nixon , e/f Roger Hermanstad

Reseve: Vindølas Natan e/f: Frank Robert Brekke

Gordon setter

NO40019/21 Storbakkens CSL Obama, e/f Roger Hermanstad

NO32670/20 Reisarypas ME Kaizer. E/F: Ola Dyrstad

NO62820/21 Ulvevannets Arya Stark II. E/F: Espen Johnsen

Reserve: LBH Horndalens Black Rossi. E/F: Tom-Sverre Ingebrigtsen

Irsk setter

1. NO39483/18 US Brunello, e/f Håkon Melseth

2. US Alpha e/f Jørgen Nymo Granheim

3. NO36037/22 US Sporty e/f Nils Sælen



Pointer

1. NO40428/19 Storskartinden’s B Itza . E/f : Anne-Maj Krogh.

2. NO40430/19 Storskartinden`s B Lira. E/F: Stian Henriksen

3. NO37352/19 NON SE FI UCH NJ (K)CH Sofietoppen’s Assu. E/f : Marita Strømeng

Reserve: NO37038/18 Sollidalens Wirri, e/f Øystein Pedersen

Vorsterhund korthåret

1. NO32117/19 Rollex av Astadfjord, e/f Ulf Antonsen

2. NO47053/21 Suldølens Juni, Aleksander Kristiansen

3. NO37945/20 Suldølens Vaar, Sveinung Steine

Reserve: Suldølens AES Jeger, Sveinung Steine

Vorsterhund strhåret

1. NO44936/22 Heika av Lillealm, Kristine Haugberg

2. NO36304/18 Speldragets J-The Boss, Rune Fossum

3. NO64420/21 Guriskogens Sorba, Ronny Kjenstad

Reserve: Ida av Brandsegg Søndre, Rune Fossum

Vinneren av NM Høyfjell Vinter, ble gordon setter-laget. Vi gratulerer!