Norgesmesterskap høyfjell høst 2025
Den 5.-7. september, ble det arrangert Norgesmesterskap for stående fuglehunder på Hjerkinn / Kongsvoll / Dovre. Norsk Engelsksetterklubb var arrangør.
Tekst og foto: NESK v/ Jørgen Thorell Krabbedal
Under NM var det 122 startende hunder i kvalifiseringen som startet fredag 5.sept., hvor det var 46 som gikk videre til semifinale. Det var 44 startende i semifinalen, da 2.stk måtte trekkes pga dyrevelferd. (lett halthet).
I finalen som ble avhold 7. sept. hadde vi 15 ekvipasjer som hadde kvalifisert seg. Finalen gikk i Terrenget Hjerkinn nord høy/lav. Ett terreng vi hadde valgt å hvile dagen før for at forholdene skulle være ekstra optimale for en NM finale.
Det har vært overskyet vær og rundt 10-15 grader gjennom helgen. Under finaledagen fikk vi sol, litt varmere vær og lite vind.
Det har vært ett arrangement som har gått over all forventing! Nytt av årets NM høyfjell høst, var at vi streamet finalen "live" med ekspert kommentator i studio. Det var litt tekniske utfordringer knyttet til kommunikasjon ute iterrenget til tider,blandt annet grunnet noen dekningsutfordinger. Det ble uansett en stor suksess, hvor vi fikk vist omverden hva en jaktprøve og NM finale for stående fuglehunder går ut på!
NKK representant fra HS var Dag Inge Bruflott som fikk æren av å dele ut premiene til Norgesmesteren og den som ble nr 2.
Norgesmester høyfjell høst 2025 - Tråsletten's Øder - e/f: Nils Brandtzæg Skaar
2.VK finale NM høyfjell høst 2025 - Speldraget's J-The Boss e/f: Rune Fossum.
Dommere kvalifisering:
- Ronny Sagmo
- William Finnanger Lysgård,
- Tor Espen Plassgård
- Ole Anders Østby
- Ingvar Rødsjø
- Anders Martinsen
- Tom Roger Strøm
- Andreas Trefjord
- Jan Terje Haugen
- Steffen Eriksen
- Petter Steen
- Jøran Dyrvik Meås
- Øyvind Olstad
- Morten Løken
Dommere Semifinale:
- Morten Løken
- Ingvar Rødsjø
- William Finnanger Lysgård
- Ole Anders Østby
- Tom Roger Strøm
- Ronny Sagmo
Dommere finale:
- Øyvind Olstad
- Andreas Trefjord
- Nkk representant: Roger Størseth
- Nkk representant- vara: Ole Anders Østby
Under NM høyfjell høst 2025 har det også blitt kåret noen vinnere av NM-lag, en konkurranse mellom 7 raseklubber:
- Breton
- Engelsk setter
- Irsk setter
- Gordon setter
- Pointer
- Vorsteh korthåret
- Vorsteh strihåret.
NM-lag ble arrangert 4. sept. og gikk i terrenget: Hjerkinnhøa. Dommere for dagen var: Jøran Dyrvik Meås og Jan Terje Haugen. Nkk rep: Petter Steen.
Premieutdeling for NM lag ble avhold under opprop for NM individuelt og vi hadde fått besøk av ordfører fra Folldal: Kristin Langstjernet
Gullmedalje og førsteplass til gordonsetterlaget
Storbakkens CSL Obama, e/f: Roger Hermanstad
Tøfteaasens Era, e/f: Robert Aas
Rørosviddas Ante, e/f: Steinar Einvik
Holmtjønnas Cikk Zakk (reserve), e/f: Odd Ture Wang
Sølvmedalje og andreplass til engelsksetterlaget
Storbakken’s KS Nixon, e/f: Roger Hermanstad
Storeskar’s Kaycee, e/f: Bjørn Sjurseth
Jøldalens Mellow, e/f: Jan Terje Bårseth
Vindølas Natan (reserve), e/f: Frank Robert Brekke
Bronsemedalje og tredjeplass til bretonlaget,
Rudiger av Valhall, e/f: Randi Christin Smith
Norberta av Valhall e/f: Randi Christin Smith
Ranheimsfjæras Smoothie, e/f: Åse Kristin Skain Hansen /Stig-Håvard Skain Hansen
Ranheimsfjæras Perla (reserve), e: Håkon Harry Brækken/f: Stig-Håvard Skain Hansen
Det har også under NM helgen vært arrangert en vanlig jaktprøve for Kvalitetsklassene 06.09 og 07.09. Også kalt Kongsvoldprøven 2025
Prøveleder for prøvene 51-25028, 51-25031 og 51-25032 har vært Jørgen Thorell Krabbedal.