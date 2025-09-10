Tekst og foto: NESK v/ Jørgen Thorell Krabbedal

Under NM var det 122 startende hunder i kvalifiseringen som startet fredag 5.sept., hvor det var 46 som gikk videre til semifinale. Det var 44 startende i semifinalen, da 2.stk måtte trekkes pga dyrevelferd. (lett halthet).

I finalen som ble avhold 7. sept. hadde vi 15 ekvipasjer som hadde kvalifisert seg. Finalen gikk i Terrenget Hjerkinn nord høy/lav. Ett terreng vi hadde valgt å hvile dagen før for at forholdene skulle være ekstra optimale for en NM finale.

Det har vært overskyet vær og rundt 10-15 grader gjennom helgen. Under finaledagen fikk vi sol, litt varmere vær og lite vind.

Det har vært ett arrangement som har gått over all forventing! Nytt av årets NM høyfjell høst, var at vi streamet finalen "live" med ekspert kommentator i studio. Det var litt tekniske utfordringer knyttet til kommunikasjon ute iterrenget til tider,blandt annet grunnet noen dekningsutfordinger. Det ble uansett en stor suksess, hvor vi fikk vist omverden hva en jaktprøve og NM finale for stående fuglehunder går ut på!

NKK representant fra HS var Dag Inge Bruflott som fikk æren av å dele ut premiene til Norgesmesteren og den som ble nr 2.

Norgesmester høyfjell høst 2025 - Tråsletten's Øder - e/f: Nils Brandtzæg Skaar

2.VK finale NM høyfjell høst 2025 - Speldraget's J-The Boss e/f: Rune Fossum.

Dommere kvalifisering:

Ronny Sagmo

William Finnanger Lysgård,

Tor Espen Plassgård

Ole Anders Østby

Ingvar Rødsjø

Anders Martinsen

Tom Roger Strøm

Andreas Trefjord

Jan Terje Haugen

Steffen Eriksen

Petter Steen

Jøran Dyrvik Meås

Øyvind Olstad

Morten Løken

Dommere Semifinale:

Morten Løken

Ingvar Rødsjø

William Finnanger Lysgård

Ole Anders Østby

Tom Roger Strøm

Ronny Sagmo

Dommere finale:

Øyvind Olstad

Andreas Trefjord

Nkk representant: Roger Størseth

Nkk representant- vara: Ole Anders Østby

Under NM høyfjell høst 2025 har det også blitt kåret noen vinnere av NM-lag, en konkurranse mellom 7 raseklubber:

Breton

Engelsk setter

Irsk setter

Gordon setter

Pointer

Vorsteh korthåret

Vorsteh strihåret.

NM-lag ble arrangert 4. sept. og gikk i terrenget: Hjerkinnhøa. Dommere for dagen var: Jøran Dyrvik Meås og Jan Terje Haugen. Nkk rep: Petter Steen.

Premieutdeling for NM lag ble avhold under opprop for NM individuelt og vi hadde fått besøk av ordfører fra Folldal: Kristin Langstjernet

Gullmedalje og førsteplass til gordonsetterlaget

Storbakkens CSL Obama, e/f: Roger Hermanstad

Tøfteaasens Era, e/f: Robert Aas

Rørosviddas Ante, e/f: Steinar Einvik

Holmtjønnas Cikk Zakk (reserve), e/f: Odd Ture Wang

Sølvmedalje og andreplass til engelsksetterlaget

Storbakken’s KS Nixon, e/f: Roger Hermanstad

Storeskar’s Kaycee, e/f: Bjørn Sjurseth

Jøldalens Mellow, e/f: Jan Terje Bårseth

Vindølas Natan (reserve), e/f: Frank Robert Brekke

Bronsemedalje og tredjeplass til bretonlaget,

Rudiger av Valhall, e/f: Randi Christin Smith

Norberta av Valhall e/f: Randi Christin Smith

Ranheimsfjæras Smoothie, e/f: Åse Kristin Skain Hansen /Stig-Håvard Skain Hansen​​​​​​

Ranheimsfjæras Perla (reserve), e: Håkon Harry Brækken/f: Stig-Håvard Skain Hansen

Det har også under NM helgen vært arrangert en vanlig jaktprøve for Kvalitetsklassene 06.09 og 07.09. Også kalt Kongsvoldprøven 2025

Prøveleder for prøvene 51-25028, 51-25031 og 51-25032 har vært Jørgen Thorell Krabbedal.