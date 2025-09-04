Mesterskapet avholdes på Elverum på Terningen Arena og ekvipasjer fra Finland, Danmark og Norge samles for å konkurrere i rundering og spor.

 

De norske lagene består av 

Rundering
Monica Tegler med Tunevannets Kasi
Mette Madsen med Bailigh’s Zeff
Torunn Osen med Kiæråsens Croz
Lagleder: Sylvi Nilsen

 

Spor
Anita Helgesen med Tunevannets Rebell
Hilde Hov med Work’s Winn
Hege Svendsen med Kiæråsens Diva
Lagleder: Katrine Bøen

 

Utfyllende informasjon og program finner du her: Norge klar for Nordisk Mesterskap i brukshundsport 2025 - Norsk Brukshundsports Forbund

Publikum er velkommen! 

 