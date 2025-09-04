Mesterskapet avholdes på Elverum på Terningen Arena og ekvipasjer fra Finland, Danmark og Norge samles for å konkurrere i rundering og spor.

De norske lagene består av

Rundering

Monica Tegler med Tunevannets Kasi

Mette Madsen med Bailigh’s Zeff

Torunn Osen med Kiæråsens Croz

Lagleder: Sylvi Nilsen

Spor

Anita Helgesen med Tunevannets Rebell

Hilde Hov med Work’s Winn

Hege Svendsen med Kiæråsens Diva

Lagleder: Katrine Bøen

Utfyllende informasjon og program finner du her: Norge klar for Nordisk Mesterskap i brukshundsport 2025 - Norsk Brukshundsports Forbund

Publikum er velkommen!