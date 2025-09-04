Norge klar for Nordisk Mesterskap i brukshundsport 2025
Nyhet
5-7 September avholdes Nordisk Mesterskap i brukshundsport
Mesterskapet avholdes på Elverum på Terningen Arena og ekvipasjer fra Finland, Danmark og Norge samles for å konkurrere i rundering og spor.
De norske lagene består av
Rundering
Monica Tegler med Tunevannets Kasi
Mette Madsen med Bailigh’s Zeff
Torunn Osen med Kiæråsens Croz
Lagleder: Sylvi Nilsen
Spor
Anita Helgesen med Tunevannets Rebell
Hilde Hov med Work’s Winn
Hege Svendsen med Kiæråsens Diva
Lagleder: Katrine Bøen
Utfyllende informasjon og program finner du her: Norge klar for Nordisk Mesterskap i brukshundsport 2025 - Norsk Brukshundsports Forbund
Publikum er velkommen!