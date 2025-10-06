Nordisk mesterskap i kreativ lydighet 2025
Resultater
Nordisk mesterskap i kreativ lydighet 2025, ble avholdt i Stockholm 3-5 oktober.
Gratulerer Jessica & Storm med sølv, og en fjerdeplass med Quick! Begge deler i Nordisk mesterskap i heelwork to music (HTM).
Gratulerer også til Annette & Kio med en 6. plass i freestyle!
I tillegg til dette tok Norge sølv i HTM med laget!
Resultater lag:
HTM:
- Danmark
- Norge
- Finland
- Sverige
FS:
- Finland
- Sverige
- Danmark
- Norge
Fullstendig resultatliste finner du her!
Vi gratulerer hele den norske landslagstroppen med solid innsatts og flotte resultater!