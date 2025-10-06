Gratulerer Jessica & Storm med sølv, og en fjerdeplass med Quick! Begge deler i Nordisk mesterskap i heelwork to music (HTM).

Gratulerer også til Annette & Kio med en 6. plass i freestyle!

I tillegg til dette tok Norge sølv i HTM med laget!

Resultater lag:

HTM:

Danmark Norge Finland Sverige



FS:

Finland Sverige Danmark Norge

Fullstendig resultatliste finner du her!

Vi gratulerer hele den norske landslagstroppen med solid innsatts og flotte resultater!





