Gratulerer Jessica & Storm med sølv, og en fjerdeplass med Quick!  Begge deler i Nordisk mesterskap i heelwork to music (HTM).

Jessica med sine to border collier

Gratulerer også til Annette & Kio med en 6. plass i freestyle!

Annette med sin BC Kio

I tillegg til dette tok Norge sølv i HTM med laget!

Det norske laget i HTM

Resultater lag:

HTM:

  1. Danmark
  2. Norge
  3. Finland
  4. Sverige


FS:

  1. Finland
  2. Sverige
  3. Danmark
  4. Norge

Fullstendig resultatliste finner du her!

Vi gratulerer hele den norske landslagstroppen med solid innsatts og flotte resultater!

Den norske landslaget med sine hunder

 

 

 