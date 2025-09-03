Svensk seier med norsk hund

Vinneren av mesterskapet var Elin Wejdmark fra Sverige, som konkurrerte med hunden Tian – en hund fra norsk oppdrett. Mor til Tian er Jan Egil Orthe sin landslagshund Ti, som har vunnet Norsk Unghundmesterskap og vært med å representere Norge i verdensmesterskap. Far til Tian er Karin Mattsson sin Shep, som også har vært på det norske landslaget og vunnet Nordisk Unghundmesterskap.

Det er en sterk anerkjennelse av det norske avlsarbeidet, og viser at kvaliteten på norske gjeterhunder når helt til topps i Norden.

Fire norske ekvipasjer i finalen!

Nordisk mesterskap består av 44 deltagere fra fem nasjoner, hvor fire norske ekvipasjer kvalifiserte seg til finalen:

Jan Briskeby & Tiril

Arne Christoffer Sand & Jaff

Linn Kristin Flaten & SheepWise Pitch

Karin Mattson & Kemi Jet

Beste norske på femteplass



Blant de norske var det Linn Kristin Flaten og Sheepwise Pitch imponerende med en sterk femteplass. Pitch, som bare er tre år gammel, var den første ekvipasjen i finalen som fullførte alle momentene – med presisjon og kontroll. Samtidig viser Tian, hunden som tok gull med svenske Elin Wejdmark, at norsk avlsarbeid holder internasjonal toppklasse.

Gjeterhundarbeid i praksis



Øvelsene i mesterskapet speiler virkelige arbeidsoppgaver i norsk landbruk og gårdsarbeid vi trenger hunden til daglig – fra innhenting og sortering til kontrollert driving i krevende landskap. Mesterskapet er en viktig arena for å vise frem samarbeidet mellom hund og fører, og for å styrke avlsarbeidet med fokus på funksjonelle og samarbeidsvillige hunder.

Historisk kvinneandel



Finalen i 2025 var et kvinne-dominert mesterskapets, med 13 kvinner blant de 16 beste. Finalen inkluderte 9 svensker, 4 nordmenn, 2 finner og 1 deltaker fra Færøyene – som for første gang hadde en kvinne i finalen. Et viktig øyeblikk for representasjon og mangfold i gjeterhundmiljøet.