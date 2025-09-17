Gratulerer så mye til de norske lagene med et godt gjennomført mesterskap og særdeles gode resultater!

Spor: 

Nordisk mesterskap for brukshunder og IGP 2025 pallen spor

1. plass – Susanna Stark med Johan On Lio Messi Jr (Finland)
2. plass – Hege Svendsen med Kiæråsens Diva (Norge)
3. plass – Hilde Hov med Work’s Winn (Norge)
8. plass – Anita Helgesen med Tunevannets Rebell (Norge)

Spor lag:

nordisk mesterskap for brukshunder og IGP 2025 pallen spor lag

1. plass – Norge
2. plass – Finland
3. plass – Sverige

Rundering:

Nordisk mesterskap for brukshunder og IGP 2025_rundering

1. plass – Annika Hedsten med Greis Working Jo (Sverige)
2. plass – Pia Kareinen med Tending Adamant (Finland)
3. plass – Monica Tegler med Tunevannets Kasi (Norge)
7. plass – Mette Madsen med Bailighs Zeff (Norge)
9. plass – Torunn Osen med Kiæråsens Croz (Norge)

Rundering lag: 

Nordisk mesterskap for brukshunder og IGP 2025_rundering lag

1. plass – Sverige
2. plass – Finland
3. plass – Norge

IGP3: 

Nordisk mesterskap for brukshunder og IGP 2025_IGP 3

1. plass – Jes Svennum med Caos Sweet Garm (Danmark)
2. plass – Jenni Sokura med Even Darker Doomsday (Finland)
3. plass – Odd Erik Magnes med Magneslia’s Drama Queen (Norge)
7. plass – Christoper Lunde med Team Extreme Explosive (Norge)
Ikke plassert – Anne Mette S. Lunde med Explosive Angel Hades (Norge)

IGP3 lag: 

1. plass – Danmark
2. plass – Finland
3. plass – Norge

Vi gratulerer med flott norsk innsats!