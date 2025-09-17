Nordisk mesterskap for brukshunder og IGP 2025
Nordisk mesterskap ble i år gjennomført i Norge med Elverum og Terningen Arena som hovedbase.
Gratulerer så mye til de norske lagene med et godt gjennomført mesterskap og særdeles gode resultater!
Spor:
1. plass – Susanna Stark med Johan On Lio Messi Jr (Finland)
2. plass – Hege Svendsen med Kiæråsens Diva (Norge)
3. plass – Hilde Hov med Work’s Winn (Norge)
8. plass – Anita Helgesen med Tunevannets Rebell (Norge)
Spor lag:
1. plass – Norge
2. plass – Finland
3. plass – Sverige
Rundering:
1. plass – Annika Hedsten med Greis Working Jo (Sverige)
2. plass – Pia Kareinen med Tending Adamant (Finland)
3. plass – Monica Tegler med Tunevannets Kasi (Norge)
7. plass – Mette Madsen med Bailighs Zeff (Norge)
9. plass – Torunn Osen med Kiæråsens Croz (Norge)
Rundering lag:
1. plass – Sverige
2. plass – Finland
3. plass – Norge
IGP3:
1. plass – Jes Svennum med Caos Sweet Garm (Danmark)
2. plass – Jenni Sokura med Even Darker Doomsday (Finland)
3. plass – Odd Erik Magnes med Magneslia’s Drama Queen (Norge)
7. plass – Christoper Lunde med Team Extreme Explosive (Norge)
Ikke plassert – Anne Mette S. Lunde med Explosive Angel Hades (Norge)
IGP3 lag:
1. plass – Danmark
2. plass – Finland
3. plass – Norge
Vi gratulerer med flott norsk innsats!