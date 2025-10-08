NKK ønsker å løfte fram personer og oppdrettere som har gjort en særlig forskjell. Nå kan du nominere kandidater til Gullmerket, Sølvmerket og Oppdretterprisen.



Frist for innsending er 31. desember. Hedersbevisningskomiteen vurderer forslagene og gir sin innstilling til Hovedstyret. Innstillingen foreligger normalt innen 1. mars.

NOMINER KANDIDAT

Hvem kan foreslå?

Både enkeltpersoner og NKKs medlemsklubber kan nominere kandidater.



Kriterier for hedersbevisninger



Gullmerket og Sølvmerket

Tildeles personer som har gjort utpreget innsats innen hundesaken.

Oppdretterprisen

For tildeling kreves:

Minst 20 års arbeid med egen rase i tråd med NKKs formål

Fortsatt aktiv som oppdretter, medlem i NKK og bosatt i Norge

Flere generasjoner av eget oppdrett med stor betydning for rasen

Dokumentert helhetlig kvalitet (helse, jakt-/bruksegenskaper, eksteriør og rasetype)

Uklanderlig hundehold og et høyt etisk nivå

Slik nominerer du

Fyll ut nominasjonsskjemaet (se knapp over). Beskriv kandidatens innsats og hvordan kriteriene oppfylles. Legg gjerne ved lenker til dokumentasjon. Send inn forslaget innen 31. desember.

Hedersbevisningskomiteens innstilling til Hovedstyret foreligger normalt innen 1. mars.