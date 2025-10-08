Nominer kandidater til NKKs hedersbevisninger
Nyhet
Kjenner du noen som fortjener å bli hedret for sin innsats for hundesaken?
NKK ønsker å løfte fram personer og oppdrettere som har gjort en særlig forskjell. Nå kan du nominere kandidater til Gullmerket, Sølvmerket og Oppdretterprisen.
Frist for innsending er 31. desember. Hedersbevisningskomiteen vurderer forslagene og gir sin innstilling til Hovedstyret. Innstillingen foreligger normalt innen 1. mars.
Hvem kan foreslå?
Både enkeltpersoner og NKKs medlemsklubber kan nominere kandidater.
Kriterier for hedersbevisninger
Gullmerket og Sølvmerket
Tildeles personer som har gjort utpreget innsats innen hundesaken.
Oppdretterprisen
For tildeling kreves:
- Minst 20 års arbeid med egen rase i tråd med NKKs formål
- Fortsatt aktiv som oppdretter, medlem i NKK og bosatt i Norge
- Flere generasjoner av eget oppdrett med stor betydning for rasen
- Dokumentert helhetlig kvalitet (helse, jakt-/bruksegenskaper, eksteriør og rasetype)
- Uklanderlig hundehold og et høyt etisk nivå
Slik nominerer du
- Fyll ut nominasjonsskjemaet (se knapp over).
- Beskriv kandidatens innsats og hvordan kriteriene oppfylles. Legg gjerne ved lenker til dokumentasjon.
- Send inn forslaget innen 31. desember.
Hedersbevisningskomiteens innstilling til Hovedstyret foreligger normalt innen 1. mars.