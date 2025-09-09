Tekst og foto: Ronja Pedersen

72 ekvipasjer stilte til start i kampen om NM-tittelen og NKK pokalen, og deltakerne fikk oppleve en helg preget av gode prestasjoner og ikke minst et strålende arrangement.



Gode forhold i Pasvik

Værgudene spilte på lag med deltakerne, og dagene bød på fine forhold med oppholdsvær og temperaturer mellom 11 og 16 grader – ideelt for både hunder og førere. Det ga rammene for en nydelig NM-helg i skogen.

Dommere og prøveledelse

Finalen ble dømt av et dommerteam bestående av Boa Strige, Olav Scrøder og Roar Heggdal.

Prøveledelsen bestod av prøveleder Ronja Pedersen sammen med Christell Seljesether, Ingvild Dahl Trane, Janne Andreassen, Stine Ihler, Rebekka Andersen og Marte Figenschau.

Deres innsats – sammen med et stort apparat av frivillige – bidro til at arrangementet gikk knirkefritt.

Resultater – NM Skog 2025

Etter tre dager med konkurranse ble vinnerne kåret:

Engelsk Setter Ferdesmyras C Anna Bella (NO34379/19) Fører/eier: Kenneth Berg Breton Ranheimsfjæras Smoothie (NO43994/18) Fører/eier: Åse Kristin Hansen & Stig-Håvard Hansen Skain Engelsk Setter Hommelfjellets Frisco (NO36517/21) Fører/eier: Bjørn Tormod Syversen Breton Orreskogen's Bri (NO45958/15) Fører/eier: Per Johnny Skjæran.

Det var ikke bare i skogen det skjedde ting un der årets NM. Forsvaret stilte hver morgen for flaggheising og nasjonalsang, og ga publikum en ekstra opplevelse ved å vise fram sine patruljehunder.

I tillegg holdt Rune Hoholm fra Appetitt et interessant foredrag om fôring og "snacking" av jakthund, noe som ble godt mottatt av både erfarne og ferske hundeførere.

Lørdagen ble rundet av med en stemningsfull jegermiddag, der rundt 100 deltakere, dommere og frivillige samlet seg til sosialt samvær. Middagen ble et høydepunkt i seg selv – med fantastisk stemning, gode historier og ekte NM-atmosfære.

NM Skog 2025 vil bli husket for mer enn resultatlistene. Den gode stemningen, sportsånden og ikke minst samholdet blant deltakerne og arrangørene skapte en atmosfære som viste det beste av fuglehundmiljøet.

Folk fra hele landet bidro til å løfte arrangementet – et tydelig bevis på at NM er mer enn en konkurranse: det er en møteplass og en feiring av både hunder, sport og fellesskap.