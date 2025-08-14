Landets beste ekvipasjer var samlet for å konkurrere i de prestisjefylte nasjonale mesterskapene IGP NM, IGP FH NM og IBGH NM. Arrangementet var et samarbeid mellom Norsk Kennel klub Region Trøndelag, Norsk Schäferhund klub, Norsk Rottweilerklubb, Norsk Dobermann klub og Norsk Belgisk fårehund klubb.

Det ble konkurrert i følgende:

IGP

Sporarbeid: Test av hundens eksepsjonelle nese for detaljer og evnen til å spore under krevende forhold.

Lydighet: Presisjon, fokus og samarbeid mellom hund og fører settes på prøve.

Figurantsarbeid: Demonstrasjoner av selvsikkerhet, kontroll, mot og utholdenhet.

IGP FH: Sporarbeid over 2 dager

IBGH: Ren lydighetsøvelse for alle raser innen lydighetsprogrammet til IGP

Resultater

IGP FH-resultater:

Ikke kåret Norgesmester i sporhund, da ingen bestod dag 2 dessverre.

Linda Supersaxo med Vom Traum Sweet Lucy ble tildelt premie for beste enkelt spor.



IBGH-resultater:

🥇 Roar Kjønstad med Storm Marinchuk K-9 (91 poeng) – NORGES beste IBGH3

🥈 Stine Sandal med Belgerulvens Guffen (86 poeng)

🥉 Morten Jakobsen med Ubere Matris Daisy (83 poeng)

IGP-resultater NM FCI:

🥇 Svenn Christer Hauge med Helge Primus Predator (281 poeng - Særdeles god) NORGESMESTER

🥈 Vegard Sund med Atenagårdens Xo (277 poeng - Særdeles god)

🥉 Odd Erik Magnes med Magnesia's Drama Queen (271 poeng - Særdeles god)

Dommerne var: Martin Kruiss, AU, Mikke Kruse, DK, Vidar Haarberg, N og Morten R. Larsen, N

Helgens konkurranser ble fantastisk med gode resultater som ble belønnet med priser i IBGH, IGP FCI og rasespesifikk bedømmelse og premiering fra Schäferhundklubben, Rottweiler klubben, Belger klubben og Hollender klubben.

NKK gratulerer alle deltakere og den nybakte Norgesmesteren!



