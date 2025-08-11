Arrangører var Follo Brukshundklubb og Norsk Rallylydighetsklubb.

Det ble på lørdagen også kåret norsk vinner i kl. 1-3, basert på sammenlagt resultater fra fredag og lørdag.



DOMMERE: NM-finalen søndag:

Trude Aas, Hilde Nysether, og Birgit Espeland (overdommer)



Værgudene gjorde sitt til at dette ble et flott arrangement med glade og dyktige ekvipasjer og mesterlig utførelser av rallylydighetsmomenter.



Vi gratulerer Ingvild Viddal og Turbo, Shetland Sheepdog som Norsk Mester 2025!

2.plass: Nikoline Guttersrud og Lexi, Border Collie

3.plass: Ingunn Finne Reenskaug, Knut, Golden Retriever

Norsk Vinnere (sammenlagt fredag og lørdag)

Klasse 3: Dyveke Othilie Jahrmann Milan & Arya. Border Collie

Klasse 2: Tove Margrethe Håland & Napada’s You And Me, Flatcoated Retriever.

Klasse 1: Audhild Mæland & Completely Magical-Lykke, Mellompuddel



Dette NM var uoffisielt, men fra 2026 kommer også rallylydighet inn under i NM-folden som offisielt NM arrangement.