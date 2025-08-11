NM i rallylydighet
Helgen 8-10 august har NM i rallylydighet gått av stabelen. Arrangementet fant sted på Slitu idrettspark/Slitu stadion i Østfold fylke.
Arrangører var Follo Brukshundklubb og Norsk Rallylydighetsklubb.
Det ble på lørdagen også kåret norsk vinner i kl. 1-3, basert på sammenlagt resultater fra fredag og lørdag.
DOMMERE: NM-finalen søndag:
Trude Aas, Hilde Nysether, og Birgit Espeland (overdommer)
Værgudene gjorde sitt til at dette ble et flott arrangement med glade og dyktige ekvipasjer og mesterlig utførelser av rallylydighetsmomenter.
Vi gratulerer Ingvild Viddal og Turbo, Shetland Sheepdog som Norsk Mester 2025!
2.plass: Nikoline Guttersrud og Lexi, Border Collie
3.plass: Ingunn Finne Reenskaug, Knut, Golden Retriever
Norsk Vinnere (sammenlagt fredag og lørdag)
Klasse 3: Dyveke Othilie Jahrmann Milan & Arya. Border Collie
Klasse 2: Tove Margrethe Håland & Napada’s You And Me, Flatcoated Retriever.
Klasse 1: Audhild Mæland & Completely Magical-Lykke, Mellompuddel
Se ellers flere resultater på NRL sine sider
Dette NM var uoffisielt, men fra 2026 kommer også rallylydighet inn under i NM-folden som offisielt NM arrangement.