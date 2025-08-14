NM for brukshunder
14-16 august 2025 arrangeres NM for brukshunder i Oslo. Teknisk arrangør er Asker hundeklubb og Oslo og omegn dressurklubb. Det kongelige slott har tildelt Kongepokalen til NM for brukshunder. Denne deles ut under premieutdelingen på lørdag.
Program NM for brukshunder 2025
Torsdag 14. august:
Åpning av Norgesmesterskapet - Brekke, Maridalen, Oslo
Kl.: 15:00 Start veterinærkontroll
Kl.: 15:00 Dommermøte
Kl.: 17:00 Åpningsseremoni
Kl.: 18:00 Prøvehund
Kl.: 18:30 Kamerataften i Maridalen Velhus og trekking av startrekkefølge rundering
Fredag 15. august:
Norgesmesterskap Rundering - rundering og felt i Asker, lydighet på Brekke.
Kl.: 06:45: Oppmøte startnr 1-5 – Asker
Kl.: 06:45: Oppmøte startnr 6-10 - Brekke
Kl.: 08:45: Oppmøte startnr 11-15 - Brekke
Lørdag 16. august:
Norgesmesterskap Spor – Maridalen
Kl.: 07:30 Oppmøte på Brekke
Kl.: 07:30 Trekking startrekkefølge spor
Kl.: 16:00 Premieseremoni - Brekke
Kl.: 19:00 Bankett - Sandvika
Stevneleder: Christin Grabo, 48190345.
Representant NBF: Maja Andersen, 90533131
Beskrivelse av de ulike øvelsene i brukshundporten, se her
Vi ønsker alle som deltar på helgens NM - masse lykke til!