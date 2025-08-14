Program NM for brukshunder 2025

Torsdag 14. august:

Åpning av Norgesmesterskapet - Brekke, Maridalen, Oslo

Kl.: 15:00 Start veterinærkontroll

Kl.: 15:00 Dommermøte

Kl.: 17:00 Åpningsseremoni

Kl.: 18:00 Prøvehund

Kl.: 18:30 Kamerataften i Maridalen Velhus og trekking av startrekkefølge rundering



Fredag 15. august:

Norgesmesterskap Rundering - rundering og felt i Asker, lydighet på Brekke.

Kl.: 06:45: Oppmøte startnr 1-5 – Asker

Kl.: 06:45: Oppmøte startnr 6-10 - Brekke

Kl.: 08:45: Oppmøte startnr 11-15 - Brekke



Lørdag 16. august:

Norgesmesterskap Spor – Maridalen

Kl.: 07:30 Oppmøte på Brekke

Kl.: 07:30 Trekking startrekkefølge spor



Kl.: 16:00 Premieseremoni - Brekke

Kl.: 19:00 Bankett - Sandvika



Stevneleder: Christin Grabo, 48190345.

Representant NBF: Maja Andersen, 90533131

Beskrivelse av de ulike øvelsene i brukshundporten, se her

Vi ønsker alle som deltar på helgens NM - masse lykke til!