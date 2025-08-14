Program NM for brukshunder 2025

Torsdag 14. august:
Åpning av Norgesmesterskapet - Brekke, Maridalen, Oslo
Kl.: 15:00           Start veterinærkontroll
Kl.: 15:00           Dommermøte
Kl.: 17:00           Åpningsseremoni
Kl.: 18:00           Prøvehund
Kl.: 18:30           Kamerataften i Maridalen Velhus og trekking av startrekkefølge rundering
 
Fredag 15. august:
Norgesmesterskap Rundering  - rundering og felt i Asker, lydighet på Brekke.
Kl.: 06:45:         Oppmøte startnr 1-5 – Asker 
Kl.: 06:45:         Oppmøte startnr 6-10 - Brekke
Kl.: 08:45:         Oppmøte startnr 11-15 - Brekke
 
Lørdag 16. august:
Norgesmesterskap Spor –  Maridalen
Kl.: 07:30           Oppmøte på Brekke
Kl.: 07:30           Trekking startrekkefølge spor
 
Kl.: 16:00          Premieseremoni - Brekke
Kl.: 19:00          Bankett - Sandvika
 
Stevneleder: Christin Grabo, 48190345.
Representant NBF: Maja Andersen, 90533131

Beskrivelse av de ulike øvelsene i brukshundporten, se her

Vi ønsker alle som deltar på helgens NM - masse lykke til!