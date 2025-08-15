Offisiell åpning av arrangementet vil være på ettermiddagen torsdag 14. august, og avsluttes med premieutdeling og festmiddag på kvelden lørdag 16. august.

Obligatorisk dommermøte vil foregå torsdag kl 18.00.

Frya leir vil være base for arrangementet med sekretariat, bespisning og overnatting. Det er lokaliteter for overnatting både til dommere og deltagere.

Prøveterrengene vil være fra Øyer i sør til Skjåk i nordvest og Dovre i nord.

Her kan du lese mer om hva banhundjakt er

Vi ønsker alle deltagende hunder og førere, masse lykke til og noen fine dager skogen!