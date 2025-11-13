NKKs sideregister og digitale registreringsbevis er klare!
NKK har tatt et stort steg i moderniseringen av registreringssystemene med NKKs sideregister (ANO) og nye digitale registreringsbevis! Sideregisteret gir flere hunder mulighet til å bli registrert i NKK og de nye digitale registreringsbevisene gir nye muligheter for enklere og mer effektive registreringsprosesser.
Bakgrunnen for prosjektet
Arbeidet med sideregisteret og digitale registreringsbevis startet i 2023. Det har vært en bred prosess som har involvert både Hovedstyret, Sunnhetsutvalget, tverrfaglige arbeidsgrupper og eksterne aktører som Mattilsynet og NKU.
Underveis i prosessen har vi i NKK lagt stor vekt på å dele informasjon og invitere til dialog. Flere dialogmøter har blitt gjennomført og vi har fått verdifulle innspill som er tatt hensyn til i både prosess og sluttprodukt.
