Bakgrunnen for prosjektet

Arbeidet med sideregisteret og digitale registreringsbevis startet i 2023. Det har vært en bred prosess som har involvert både Hovedstyret, Sunnhetsutvalget, tverrfaglige arbeidsgrupper og eksterne aktører som Mattilsynet og NKU.

Underveis i prosessen har vi i NKK lagt stor vekt på å dele informasjon og invitere til dialog. Flere dialogmøter har blitt gjennomført og vi har fått verdifulle innspill som er tatt hensyn til i både prosess og sluttprodukt.

Du kan lese mer om sideregisteret og digitale registreringsbevis, her; Registreringsbevis - NKK og NKKs sideregister - NKK