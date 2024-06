Samtidig vil oversikt over hunder som man har sæd lagret fra, mengde lagret sæd og sædkvalitet bli tilgjengelig for den enkelte eier via Min Side. Det vil imidlertid ta noe tid før denne oversikten vil være tilgjengelig for alle. Det vil skje etappevis over de neste månedene, med mål om at alle som har lagret sæd skal få oversikten over sine hunder innen utgangen av 2024. Fakturering vil foretas fra og med tidspunktet som oversikten over hunder gjøres tilgjengelig. Fakturering for lagring hittil i 2024 ettergis.

Kundeservice: Alle henvendelser vedrørende NKKs sædbank sendes på e-post til: saedbanken@nkk.no

Fra 1. juli 2024 gjelder følgende: Ved ønske om lagring av sæd i NKKs sædbank går man inn på Min Side, og knappen «Sædbanken». Her følger man instruksjonene og aksepterer vilkårene for lagring, dermed bekrefter man at regler og vilkår for lagring er kjent og at de økono­miske forhold aksepteres. Det betales en lagringsavgift per hund, som ikke er avhengig av antall lagrede strå eller pellets per hund (som tidligere). Ved søknaden forskuddsbetales det for lagring i ett år. Lagringsavgiften for ett år, for en hund er: kr. 900.- eks. moms. Om fortsatt lagring ønskes etter ett år, forlenges den videre lagring forskuddsvis.

Ved innvilget søknad må den enkelte søker (som tidligere) ta direkte kon­takt omkring det praktiske med:

ReproHund, Veterinær Ragnar Thomassen, Nils Lauritssøns vei 34, 0870 Oslo

tlf. 91 88 77 92, e-post: ragnar.flak.thomassen@nkk.no