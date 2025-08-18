Kurset dekker emner som hunderaser, avl, helse, atferd og trening.
Kurset er ofte obligatorisk for de som ønsker å utdanne seg til eksteriørdommere for hund.
Det er også nyttig for alle som har interesse for hunder og ønsker å lære mer om dem.

Kurset blir avholdt:
Fredag 28. november 2025 Kl 18
Lørdag 29. november 2025 Kl 9-18
Søndag 30. november 2025 Kl 9-17

Sted; Vestsiden Skole, Mauritz Hansensgate 32, 3617 Kongsberg

Kursholder: Ingrid Prydz Ohm og Gro Svandalsflona

Åpent for alle: Kurset er åpent for alle hundeeiere uansett bakgrunn.

NB! For alle som har planer om å utdanne seg til eksteriørdommer er kynologikurset obligatorisk!


Pris pr deltager kr. 2500,-
NB!  Kurshefter kommer i tillegg. 
Kurset omhandler NKKs dommerelevkompendier 1-3.
Heftene fås kjøpt direkte i NKK butikken.

Påmelding:
Kontaktperson; Anica Johannessen, tlf 40242501, mail; buskerud.region@klubb.nkk.no 

Velkommen på kurs!