Ledige plasser på kynologikurs i Kongsberg
Et kynologikurs passer for deg som vil lære mer om hund, om du er aktiv med hund innen en hundesport, er oppdretter, hundeeier eller om du har lyst til å utdanne deg som dommer.
Kurset dekker emner som hunderaser, avl, helse, atferd og trening.
Kurset er ofte obligatorisk for de som ønsker å utdanne seg til eksteriørdommere for hund.
Det er også nyttig for alle som har interesse for hunder og ønsker å lære mer om dem.
Kurset blir avholdt:
Fredag 28. november 2025 Kl 18
Lørdag 29. november 2025 Kl 9-18
Søndag 30. november 2025 Kl 9-17
Sted; Vestsiden Skole, Mauritz Hansensgate 32, 3617 Kongsberg
Kursholder: Ingrid Prydz Ohm og Gro Svandalsflona
Åpent for alle: Kurset er åpent for alle hundeeiere uansett bakgrunn.
NB! For alle som har planer om å utdanne seg til eksteriørdommer er kynologikurset obligatorisk!
Pris pr deltager kr. 2500,-
NB! Kurshefter kommer i tillegg.
Kurset omhandler NKKs dommerelevkompendier 1-3.
Heftene fås kjøpt direkte i NKK butikken.
Påmelding:
Kontaktperson; Anica Johannessen, tlf 40242501, mail; buskerud.region@klubb.nkk.no
Velkommen på kurs!