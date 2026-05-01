Solid økonomi, men lavere medlemsinntekter

Regnskapet per 31. mars viser et positivt foreløpig resultat på 14,6 millioner kroner, som er noe under budsjettet på 17,5 millioner. Avviket skyldes i hovedsak lavere inntekter fra grunnkontingenter enn forventet. Sammenlignet med samme periode i fjor er resultatet likevel cirka 2,5 millioner kroner bedre, og organisasjonens økonomi beskrives som solid.

Nei til registrering av hunder som kan forveksles med ulovlige raser

Styret vedtok at NKK ikke åpner for innmønstring eller registrering av hunder med ukjent eller ufullstendig bakgrunn i raser som kan forveksles med de rasene som er forbudt i Norge etter hundelovgivningen, som pitbullterrier og amerikansk staffordshire terrier. Bakgrunnen var bekymringer fra rasegruppen for staffordshire bull terrier, etter at Dansk Kennel Klub fra januar 2026 åpnet for innmønstring av hunder med ukjent opphav. Vedtaket gjelder både nasjonale registreringer og import.

Ordning med kliniske skjelettdiagnoser avvikles

Ordningen med registrering av kliniske skjelettdiagnoser, som ble etablert i 2002 for å fange opp alvorlige hofteledd- og albueledddiagnoser hos unge hunder, altså før de har oppnådd fullvoksen alder - avvikles fra 1. juli 2026. Styret begrunner dette med at ordningen ikke lenger tjener sitt opprinnelige faglige formål og benyttes i dag nesten utelukkende av forsikringsselskaper i skadeoppgjør. I tillegg er den manuelle løsningen utdatert og utgjør en IT-risiko.

Etiske retningslinjer sendes på høring

Styret vedtok å sende et utkast til etiske retningslinjer for tillitsvalgte i hele NKK ut på innspillsrunde i organisasjonen, med frist 1. september. Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra hvert organisasjonsledd som skal koordinere prosessen. Målet er å etablere en felles standard for adferd, lojalitet og rolleforståelse på tvers av hele organisasjonen.

Forskningsmidler skal primært gå gjennom Forskningsfondet

Styret fastslo at forskningsmidler som hovedregel skal tildeles gjennom NKKs Forskningsfond, men at det i særskilte tilfeller og for de raser vi har nasjonalt ansvar for kan gis støtte til mindre helseprosjekter i samarbeid med raseklubber direkte, innenfor tydelige retningslinjer som nå er vedtatt.

NKKs første utdanningsstrategi vedtatt

Et av de mer fremtidsrettede vedtakene fra forrige styremøte er at Hovedstyret vedtok NKKs første helhetlige utdanningsstrategi, utarbeidet av det nyopprettede Utdanningsutvalget.

Bakgrunnen for etableringen av utvalget var en evaluering av Hovedstyrets komitestruktur, som avdekket at NKK manglet et overordnet kompetanseprogram for organisasjonsleddene. Utvalget startet sitt arbeid høsten 2025 og har siden arbeidet med å kartlegge tilbud og behov innenfor kurs, opplæring og utdanning i organisasjonen.

Kartleggingen avdekket flere utfordringer: dommerutdanningene mangler felles maler for utdanningsplaner, instruktørutdanningene fremstår delvis utdaterte, og det regionale kurstilbudet benytter materiell som ikke er kvalitetssikret på lang tid. Oppfølging av kursholdere er også i liten grad ivaretatt.

Utdanningsstrategien har som overordnet mål at NKK skal ha en samlet kompetanseplattform som sikrer relevant opplæring, økt fagkompetanse og styrket organisasjonsforståelse på tvers av alle ledd. Strategien skal følges opp med konkrete handlingsplaner, og Generalsekretæren er gitt ansvar for å utarbeide disse i samarbeid med Utdanningsutvalget.