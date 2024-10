Forarbeid og prosess

NKK har flere ganger vært i dialog med Klima- og Miljødepartementet for å gi våre innspill på dagens viltlov. Både alene og sammen med andre organisasjoner, som Norsk Jeger og Fiskeforbund (NJFF) har vi spilt inn ønsker til endringer for å gjøre det enklere å være aktiv med hund i jaktsammenheng.



Vi har også vært i dialog med våre egne medlemsklubber innen jakthundsektoren over sommeren og samlet inn deres reaksjoner og innspill. Høringssvaret har også blitt behandlet av NKKs hovedstyre og er organisasjonens overordnete tilbakemelding på lovproposisjonen.

Våre tilbakemeldinger

Dagens regelverk er i utgangspunktet negativt ladet når det kommer til bruken av hund, med et forbud på bruk av løs på drevet halsende hund. I tillegg er det en rekke unntak i utøvelsesforskriften som har regulert bruken av hund til jakt.

Departementet selv påpeker i lovproposisjonen sin, at dette er en noe «brå» og lite pedagogisk tilnærming til et regelverk. Dette foreslås endres i ny lov, noe NKK er fornøyde med. En ny paragraf skal gjelde bruk av hund til jakt og jakthundtrening, og vi mener det bra at disse bestemmelsene samles mer og gjør det noe enklere for brukeren.

Samtidig er det mange ukjente elementer i lovproposisjonen. Spesielt det som angår «vilkår og begrensninger» til både jakt, jakthundtrening og prøver er fortsatt ikke videre beskrevet. Dette skal utgreies i forskrift, og NKK mener vi må være en del av arbeidet med å gi innspill på dette. Vi har også påpekt at det er vanskelig for den enkelte bruker å orientere seg når ulike bestemmelser er hjemlet i ulike typer regelverk.

Det vi ikke vet

Som sagt er det mange bestemmelser som vi ikke vet mer om. Lovproposisjonen foreslår at det meste som angår jakt med hund og jakthundtrening skal forskriftfestes. I utgangspunktet ser det ut til at dette vil være som sentrale forskrifter, men NKK er usikre på hvor dette regelverket vil krysse øvrige lovverk. Vi er for eksempel usikre på hvilke bestemmelser om trening og prøver kan bli rammet av kommunale forskrifter, hvor kommunene har hjemmel fra hundeloven til å bestemme utvidete båndtvangsregler.

Lovproposisjonen legger også opp til at det er mulig å lage forskrift hvor det forbys å bruke enkelte hunderaser til jakt. Dette er heller ikke videre beskrevet på en måte at vi kan fullt forstå hva resultatet blir.

Ettersøk

Vi er fornøyde med at det legges opp til et tydeligere skille mellom jaktlig og offentlig ettersøk, samt at kommunens ansvar presiseres. Dette er noe vi har etterspurt lenge, og er viktig for at jobben med å gjøre et godt og effektivt ettersøk blir lettere. Ettersøk er viktig for å hindre unødvendig lidelse og er en del av ansvaret når man jakter. Det er derfor ikke ønskelig at dette blir vanskeliggjort på grunn av dårlig rolleforståelse mellom jaktlag og kommunen.

Ikke lov enda

Lovproposisjonen er på høring og vil komme tilbake til politisk behandling i løpet av nåværende stortingssesjon. NKK vil følge saken videre og forventer å være med å påvirke utformingen av forskriftene.

Du kan lese hele vårt høringssvar her.