NKKs Hovedstyre vedtok 23. april 2026 organisasjonens første helhetlige utdanningsstrategi. Strategien er utarbeidet av det nyopprettede Utdanningsutvalget, og skal danne grunnlaget for en felles kompetanseplattform på tvers av alle organisasjonsledd.

Bakgrunn – et lenge erkjent behov

Arbeidet startet med en evaluering av Hovedstyrets komitestruktur, som avdekket at NKK manglet et overordnet kompetanseprogram for sine organisasjonsledd. På bakgrunn av dette opprettet Hovedstyret Utdanningsutvalget, med mandat til å være en faglig rådgiver og ressurs for Hovedstyre, sekretariat, regioner, raseklubber og forbund innenfor utdanning i NKKs regi.

Utvalget startet sitt arbeid høsten 2025, og brukte den første tiden på å skaffe seg oversikt over eksisterende tilbud og behov i organisasjonen. Også medlemsundersøkelsen fra samme høst, som danner grunnlaget for NKKs overordnede strategi for 2026–2030, pekte på et tydelig behov for å løfte kompetansen både sentralt og på klubb- og forbundsnivå.

Hva avdekket kartleggingen?

Gjennomgangen avdekket flere konkrete utfordringer. NKKs mange dommerutdanninger mangler en felles mal for utdanningsplaner, og de fleste planene er i dag integrert i prøveregelverket for den enkelte prøvegren – noe som gjør dem sårbare for å bli stående uendret når regelverket for øvrig revideres. Utdanningsplanene for NKKs instruktørutdanning beskrives som delvis utdaterte og mangelfulle, og det regionale kurstilbudet benytter materiell som ikke har vært gjennomgått eller kvalitetssikret på lang tid. I tillegg er opplæring og oppfølging av kursholdere i liten grad ivaretatt. Utvalget har også vært opptatt av at NKK sentralt må bidra til at det blir lett å gjøre rett – både gjennom tydelighet i regelverk og retningslinjer, og ved å utvikle veiledere som er lett tilgjengelige når behovet for kompetanse oppstår.

Hva inneholder strategien?

Strategien er bevisst holdt kortfattet og overordnet, og skal følges opp med konkrete handlingsplaner. Hovedmålet er at utdanningsstrategien skal bidra til at organisasjonen oppfyller sitt formål og når sine strategiske mål for perioden 2026–2030.

Strategien definerer fem konkrete mål:

Utdanning skal ha en sentral plass i hele organisasjonen. Opplæringen som tilbys skal være kvalitetssikret, relevant og nødvendig, med konkrete kompetansemål. Alle som har en rolle i organisasjonen skal få tilbud om nødvendig opplæring. Utdanningsplaner skal harmoniseres og gi en felles plattform på tvers av fagområder. Utdanning i NKK er lett tilgjengelig og bygger på moderne kunnskapsdeling.

Strategien tydeliggjør også hvem som har ansvar for hva: Hovedstyret vedtar overordnede planer og prinsipielle avgjørelser, Utdanningsutvalget utarbeider felles maler og vedtar utdanningsplaner, mens Generalsekretæren har det operative ansvaret for gjennomføringen. Regionene har ansvar for å tilrettelegge for opplæring i sin region, mens klubber og forbund har ansvar for å utarbeide egne utdanningsplaner og sørge for at medlemmer i roller får tilbud om opplæring.

Hva skjer videre?

Hovedstyret har bedt Generalsekretæren følge opp strategien ved å utarbeide konkrete handlingsplaner i tråd med de overordnede målsettingene, i samarbeid med Utdanningsutvalget. De fleste tiltakene forventes å kunne gjennomføres innenfor ordinært driftsbudsjett.

Når strategien er fullt implementert, er målet at alle med en rolle i NKK skal føle seg trygg i sin rolleutførelse, at det blir lettere å rekruttere frivillige til verv, og at NKK fremstår som en moderne og samlet organisasjon med kvalitet i alt som tilbys medlemmer og deltakere.