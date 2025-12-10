NKK søker hunder fra utvalgte raser til kontrollerte innkryssningsprosjekter
Norsk Kennel Klub søker eiere av hunder fra utvalgte raser som er godkjent for bruk i kontrollerte innkrysningsprosjekter med mål om å styrke genetisk mangfold og helse i utsatte rasepopulasjoner.
Vi ønsker å etablere en fortrolig kontaktsliste over eiere med hannhunder som kan kontaktes dersom hunden deres vurderes som egnet i et konkret prosjekt.
Dette innebærer ingen forpliktelser, kun at man kan bli forespurt dersom hunden oppfyller kriteriene for en planlagt kombinasjon.
Vi trenger:
- Hundens navn og registreringsnummer
- Alder
- Kontaktinformasjon
- Hvor i landet hunden bor
- Eventuelle helseopplysninger du ønsker å opplyse om
- Bekreftelse på at jeg kan dele kontaktinformasjonen din med aktuelle forespørrere
Ønskede raser:
- Papillon
- Phalene
- Dansk-svensk gårdshund
- Kleinspitz
- Mittelspitz
- Cocker spaniel
- Japansk spisshund
- Tibetansk terrier
- Lhasa apso
- Jack russel terrier
- Parson russel terrier
- Islandsk fårehund
- Miniature American Shepherd
Viktige presiseringer:
- listen vil ikke publiseres
- informasjon deles kun ved konkret forespørsel i prosjektet
- deltakelse påvirker ikke egen rases populasjon, avlsrammer eller antallsbegrensninger
- avkom født som del av innkrysningsprosjekter teller ikke i avlskvoter der slike finnes
Vi vil understreke at innkrysningshundene av andre raser kun vil fungere som genetiske donorer i prosjektet, og at deres bidrag utelukkende vil påvirke den aktuelle målrasen. Deltakelse i prosjektet vil dermed ikke ha noen konsekvenser for donorrasens egen populasjon, avlsstrategi eller registreringsrammer.
I raser der det er vedtatt antallsbegrensninger (grenser for hvor mange avkom en enkelt hund kan ha), vil avkom født som del av krysningsprosjekter ikke inngå i hundens totale avkomskvote.
Dersom du ønsker mer informasjon før du registrerer deg, send epost til: avlsprogram@nkk.no