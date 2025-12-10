Vi ønsker å etablere en fortrolig kontaktsliste over eiere med hannhunder som kan kontaktes dersom hunden deres vurderes som egnet i et konkret prosjekt.
Dette innebærer ingen forpliktelser, kun at man kan bli forespurt dersom hunden oppfyller kriteriene for en planlagt kombinasjon.

Vi trenger:

  • Hundens navn og registreringsnummer
  • Alder
  • Kontaktinformasjon
  • Hvor i landet hunden bor
  • Eventuelle helseopplysninger du ønsker å opplyse om
  • Bekreftelse på at jeg kan dele kontaktinformasjonen din med aktuelle forespørrere

Ønskede raser:

  • Papillon
  • Phalene
  • Dansk-svensk gårdshund
  • Kleinspitz
  • Mittelspitz
  • Cocker spaniel
  • Japansk spisshund
  • Tibetansk terrier
  • Lhasa apso
  • Jack russel terrier
  • Parson russel terrier
  • Islandsk fårehund
  • Miniature American Shepherd
     

Viktige presiseringer:

  • listen vil ikke publiseres
  • informasjon deles kun ved konkret forespørsel i prosjektet
  • deltakelse påvirker ikke egen rases populasjon, avlsrammer eller antallsbegrensninger
  • avkom født som del av innkrysningsprosjekter teller ikke i avlskvoter der slike finnes

Vi vil understreke at innkrysningshundene av andre raser kun vil fungere som genetiske donorer i prosjektet, og at deres bidrag utelukkende vil påvirke den aktuelle målrasen. Deltakelse i prosjektet vil dermed ikke ha noen konsekvenser for donorrasens egen populasjon, avlsstrategi eller registreringsrammer.

I raser der det er vedtatt antallsbegrensninger (grenser for hvor mange avkom en enkelt hund kan ha), vil avkom født som del av krysningsprosjekter ikke inngå i hundens totale avkomskvote.

Dersom du ønsker mer informasjon før du registrerer deg, send epost til:  avlsprogram@nkk.no

 