NKK Sandefjord 22.-23. november 2025
Norsk Kennel Klub ønsker velkommen til nordisk eksteriørutstilling med Crufts kvalifisering og NM i juniorhandling, på Oslofjord Convention Center Melsomvik, 22.-23. november 2025
FØLG ARRANGEMENTET PÅ FACEBOOK
Praktisk informasjon:
- Sted: Oslofjord Convention Center
- Adresse: Oslofjord 9, 3159 Melsomvik
- Overnatting Oslofjord Convention Center
- Påmelding via "min side"
- Ordinær påmelding: 13.10.2025
- Forlenget påmelding: 27.10.2025
- Forbehold om dommerendring
- Utstillingen foregår inne
- Det er kun dagparkering for bobil/campingvogn. For overnatting i egen bobil/campingvogn se: Camping i Vestfold | Visit Vestfold
Øyelysing og patella undersøkelse:
Det er anledning til å få hunder øyeundersøkt og patella undersøkt av autorisert veterinær Ruth Anne Aas fra AniCura Jeløy Dyresykehus.
Øyelysning koster kr. 1 900,-. Patellaattest kr. 750,- (husk skjema). Passattest ormekur kr. 350,- (må ha med tabletter selv).
Dette gjelder også hunder som ikke er påmeldt til utstillingen (husk hundens stamtavle m/bekreftelse på ID-merking og vaksinasjonsattest).
Betaling gjøres kontant eller med Vipps.
Hundevelferden skal være i sentrum av våre arrangementer og vi minner alle utstillere på viktigheten av å lufte hunden ute før man møter i ringen. Dette er særlig viktig de gangene det er innendørs arrangement. Hvis det er en lang dag, så oppfordrer vi til å la hunden gå ut underveis. Husk å plukke opp etter hunden dersom det skjer uhell innendørs.
Det er viktig for oss at vi lager arrangement som er hyggelig for alle, både når vi er der og etter vi har forlatt.