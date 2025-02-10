FØLG ARRANGEMENTET PÅ FACEBOOK

Dommerliste

Praktisk informasjon:

Sted: Oslofjord Convention Center

Adresse: Oslofjord 9, 3159 Melsomvik

Overnatting Oslofjord Convention Center

Påmelding via "min side"

Ordinær påmelding: 13.10.2025

Forlenget påmelding: 27.10.2025

Forbehold om dommerendring

Utstillingen foregår inne

Det er kun dagparkering for bobil/campingvogn. For overnatting i egen bobil/campingvogn se: Camping i Vestfold | Visit Vestfold

Øyelysing og patella undersøkelse:

Det er anledning til å få hunder øyeundersøkt og patella undersøkt av autorisert veterinær Ruth Anne Aas fra AniCura Jeløy Dyresykehus.

Øyelysning koster kr. 1 900,-. Patellaattest kr. 750,- (husk skjema). Passattest ormekur kr. 350,- (må ha med tabletter selv).

Dette gjelder også hunder som ikke er påmeldt til utstillingen (husk hundens stamtavle m/bekreftelse på ID-merking og vaksinasjonsattest).

Betaling gjøres kontant eller med Vipps.

Hundevelferden skal være i sentrum av våre arrangementer og vi minner alle utstillere på viktigheten av å lufte hunden ute før man møter i ringen. Dette er særlig viktig de gangene det er innendørs arrangement. Hvis det er en lang dag, så oppfordrer vi til å la hunden gå ut underveis. Husk å plukke opp etter hunden dersom det skjer uhell innendørs.

Det er viktig for oss at vi lager arrangement som er hyggelig for alle, både når vi er der og etter vi har forlatt.