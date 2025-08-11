Hvis hunden ble borte - bare en dag. Hvor mange ville bli sittende inne, hvor mange ville vært ensomme, redde og usikre, hvor mange ville mangle motivasjon til å gå ut og delta i samfunnet?

Politi og tollvesen ville måtte greie seg uten effektive spesialister som sparer tid, penger og innsats, blinde og svaksynte ville måtte sitte hjemme eller vente i timevis til en ledsager kunne stille opp, og funksjonshemmede ville ikke fått utført hundrevis av små gjøremål som letter hverdagen og gjør dem selvstendige.



Tusenvis av barn ville miste sin beste venn og sitt sosiale kontaktpunkt mot andre barn. Påkjørt vilt ville ikke bli gjenfunnet og måtte lide en langsom død. Og sauebonden ville måtte bruke timevis på å kontrollere sauene sine og forsøke å gjøre den jobben en gjeterhund gjør på minutter.



Vi ønsker oss hunder, vi lovpriser deres funksjoner og deres innvirkning på mennesker psykiske og fysiske helse og de mange oppgavene de utfører, men er vi villige til å legge til rette for at de skal ha det bra? Trender i tiden tyder på noe annet. Samfunnet gjør det stadig mer komplisert å være hundeeier. Og hunden får i mange tilfeller ikke tilfredsstilt sine naturlige behov for livsutfoldelse. Hva kan vi gjøre med det?



I forbindelse med arrangementet kårer Norsk Kennel Klub for andre gang Norges beste hundekommune – og vi utpeker også den verste!

Arrangementet streames på Facebook: Arendalsuka: En dag i Norge - Uten hund | Facebook