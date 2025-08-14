Hvis hunden ble borte - bare en dag. Hvor mange ville bli sittende inne, hvor mange ville vært ensomme, redde og usikre, hvor mange ville mangle motivasjon til å gå ut og delta i samfunnet?

Politi og tollvesen ville måtte greie seg uten effektive spesialister som sparer tid, penger og innsats, blinde og svaksynte ville måtte sitte hjemme eller vente i timevis til en ledsager kunne stille opp, og funksjonshemmede ville ikke fått utført hundrevis av små gjøremål som letter hverdagen og gjør dem selvstendige.



Tusenvis av barn ville miste sin beste venn og sitt sosiale kontaktpunkt mot andre barn. Påkjørt vilt ville ikke bli gjenfunnet og måtte lide en langsom død. Og sauebonden ville måtte bruke timevis på å kontrollere sauene sine og forsøke å gjøre den jobben en gjeterhund gjør på minutter.



Vi ønsker oss hunder, vi lovpriser deres funksjoner og deres innvirkning på mennesker psykiske og fysiske helse og de mange oppgavene de utfører, men er vi villige til å legge til rette for at de skal ha det bra? Trender i tiden tyder på noe annet. Samfunnet gjør det stadig mer komplisert å være hundeeier. Og hunden får i mange tilfeller ikke tilfredsstilt sine naturlige behov for livsutfoldelse. Hva kan vi gjøre med det?

Familiehundens verdi

Norsk Kennel Klub har i lang tid jobbet med å sette søkelys på hundens rolle i samfunnet. Det gjelder både for den enkelte hundeeier, men også for samfunnet i stort. I en undersøkelse utført av Kantar på vegne av NKK har viser det seg at over 90 prosent av de som har valgt å få seg hund ikke angrer på valget. Det viser at hunden er et positivt tilskudd til hverdagen. 82 prosent svarer også at de har hund for selskapet den gir. Mange svarer at hvis det ikke var for hunden deres, ville de vært langt mer inaktive og isolerte. Hunden er en viktig årsak til å komme seg ut, være i bevegelse og å møte andre mennesker. Det er med andre ord et viktig bidrag til folkehelsen.

Kantarundersøkelsen viser at de aller fleste har hund som ikke har noen spesielle oppgaver eller roller. 77 prosent svarer at deres hund ikke utfører noen konkret jobb, men kan anses å være en «familiehund». Det er også et klart flertall som ikke deltar i konkrete former for organisert aktivitet, og hele 72 prosent svarer at de ikke deltar på spesifikke aktiviteter eller sporter. Det forsterker ytterligere bildet av at de fleste har seg familiehunder som de gjør lavterskel aktiviteter med, hovedsakelig å gå tur.

Selv om norske hundeeiere i flertall kun går tur og lufter hunden sin, er dette noe de også gjør mye av. Hele 52 prosent svarer at de bruker i snitt 1-2 timer daglig på aktivitet og turgåing med hunden sin hver dag. Kanskje enda mer overraskende er det at nesten 33% svarer at de bruker mellom 2 -5 timer på aktivitet og turgåing hver dag. En liten andel, 13 prosent, svarer over 5 timer hver dag. Det er svært høye tall og ligger langt over det norske helsemyndigheter anbefaler som minimum aktivitetsnivå per dag. Det anbefalte minimumsnivået for voksne er 150 – 300 minutter i uken med moderat aktivitet. Hundeeiere må ut flere ganger per dag, hver eneste dag i uken – selv med mindre enn 1 times aktivitet per dag ligger man altså over anbefalingene.

I tillegg til å bidra til økt fysisk aktivitet, er også hunden med på bekjempelse av psykisk uhelse og ensomhet. I undersøkelsen kommer det tydelig frem at flere ikke ville vært i nærheten av like sosial eller ha daglig omgang med andre mennesker hvis ikke det var for hunden deres. Hunden er et naturlig møtepunkt, og samtalestarter, som gjør at man kommer i kontakt med både kjente og fremmede på en helt egen måte.

En dag uten hund – debatten

NKK mener det beviser at hunden utvilsomt er et positivt tilskudd til samfunnet, og at vi er forpliktede til å gi hunden de beste forutsetninger til å ha et godt liv. Våre debattdeltakere hadde alle gode refleksjoner rundt dette, og utfordret dagens hundelov og strenge praktisering av regelverket. Du kan høre hele debatten her:



Kommunekåring 2025 – Frogn på topp!

I forbindelse med arrangementet kåret Norsk Kennel Klub for andre gang Norges beste hundekommune. NKK har spurt rundt 5000 hundeeiere i hele landet om hvordan det er å ha hund der de bor. Selv om mange er fornøyde, svarer én av fem at de er direkte misfornøyde. Det som går igjen, er mangel på friområder, uklare eller strenge båndtvangsregler – og lite praktisk tilrettelegging, som for få søppelkasser, dårlig skilting og annet som gjør hverdagen vanskelig for hundeeiere.

Blant kommunene som får best tilbakemeldinger fra hundeeierne, er Frogn, Fredrikstad, Ringsaker, Sandefjord, Tromsø og Bærum. Her er stort flertall fornøyde med tilretteleggingen, det er god tilgang på friområder og lav konflikt rundt båndtvang.

I motsatt ende av skalaen finner vi Ringerike, Drammen, Elverum, Bodø og Nordre Follo. I disse kommunene peker hundeeiere på én eller flere utfordringer – det kan være dårlig tilgang til friområder, strenge eller uklare båndtvangsregler, eller at reglene oppleves som i strid med hundeloven.

Årets vinner, Frogn kommune hvor hele 78 prosent av hundeeierne svare at de var fornøyde eller meget fornøyde. I tillegg var det 0 prosent som svarte at de var misfornøyde. Dette er meget gode tall for Frogn, og NKK gratulerer! Ikke bare var hundeeierne generelt fornøyd, 98 prosent sa at de har god tilgang på friområder og hele 63 prosent opplever at det er godt tilrettelagt for tur med hund.

Ordfører Sigbjørn Odden (H) deltok under arrangementet og mottok årets pris.

Generalsekretær Ingvild Bretten Berg overrekker pris til 3. beste hundekommune til Ringsakers ordfører Kai Ove Berg