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Konferansen, med tittelen “FCI International Scientific Conference: Elbow Dysplasia in Dogs – Towards Harmonized Screening and Classification,” samlet offisielle veterinære paneldeltakere, avlesere og vitenskapelige rådgivere med ansvar for AD-screening fra FCIs medlemsland. Målet var å bevege seg mot en enhetlig internasjonal tilnærming til screening, klassifisering, kvalitetskontroll og avlsanbefalinger for en av de viktigste arvelige ortopediske tilstandene som påvirker hund.

I løpet av de to dagene ble det diskutert revisjon og forenkling av dagens gradssystem, en mulig innføring av en tre-kategorimodell, harmonisering av røntgenprotokoller på tvers av FCIs medlemsland, standardisering av terminologi og vurderingskriterier, samt samordning av screeningalder og rapporteringsprinsipper.

Konferansen var resultatet av et års forberedende arbeid, ledet an av FCIs arbeidsgruppe for albueleddsdysplasi, med sterk støtte fra FCIs helse- og velferdskomité. Arbeidet har vært tverrfaglig over hele organisasjonen og både den vitenskapelige komite og FCIs hovedkomite og styre har også vært bidragsytere til at konferansen ble gjennomført.

De som fortjener en særlig oppmerksomhet, er gruppen med vitenskapelige ressurser som har bidratt med mange måneders arbeid for å utvikle det faglige materialet som ble presentert i løpet av de to dagene. For oss her i Norge er det en ekstra fjær i hatten at Hege Kippenes Skogmo, førsteamanuensis ved NMBU, er blant de fremste ekspertene som har bidratt til programmet.

Konklusjonene som ble nådd i Oslo vil nå ligge til grunn for videre diskusjon i FCIs vitenskapelige komite, med mål om å utvikle harmoniserte internasjonale standarder som kommer hunder, oppdrettere, veterinærer og kennelklubber verden over til gode.

Det som utmerket seg fra konferansen, var ikke bare det vitenskapelige nivået på diskusjonene, men også viljen blant kolleger fra forskjellige land og tradisjoner til å arbeide mot et felles mål: friskere hunder og bedre avlsbeslutninger for fremtidige generasjoner.