(Oslo, oktober 2025) — NKK Hundeeiernes organisasjon og DyreID har signert en intensjonsavtale som markerer starten på et banebrytende samarbeid om å utvikle datadrevne løsninger for bedre dyrevelferd og økt innsikt for hundeeiere og oppdrettere.

Avtalen legger grunnlaget for en ny tjeneste som skal samle og koble data fra begge organisasjonene. Målet er å gi oppdrettere bedre verktøy og kunnskapsgrunnlag i sitt arbeid, og samtidig gi hundeeiere dypere innsikt i valpenes forventede helse — basert på utvidet informasjon om foreldredyrenes data. Løsningen vil også gi digitale verktøy for effektivt tilsyn og oppfølging av fremtidige forskriftskrav.

– Dette samarbeidet åpner for helt nye muligheter til å bruke data til å styrke dyrevelferden i Norge, sier Gudbrand Vatn, daglig leder i DyreID.

-Vi sitter på store mengder informasjon som, når den kobles riktig og brukes ansvarlig, kan gi både oppdrettere og eiere bedre beslutningsgrunnlag. Det er et viktig steg mot enda mer kunnskapsbasert dyrehelsearbeid, sier Ingvild Bretten Berg, Generalsekretær i NKK.

Avtalen ble signert i forrige uke, og partene går nå inn i et forprosjekt. I løpet av året skal dette arbeidet avklare prinsipper for eierskap til data og verdiskaping, samt utarbeide en skisse til den tekniske løsningen.



-Gjennom felles innsats kan vi bidra til bedre helse, mer kunnskap og tryggere valg – til det beste for både hund og eier, sier Ingvild Bretten Berg, generalsekretær i NKK.

Gudbrand Vatn avslutter med å si at intensjonsavtalen mellom NKK og DyreID er et naturlig steg i retning av mer ansvarlig og fremtidsrettet hundeavl.

Den planlagte løsningen skal også støtte Mattilsynet og andre relevante myndigheter i implementeringen og håndhevingen av forskriftskravene. Videre skal systemet tilpasses fremtidige EU-krav knyttet til dyrevelferd, sporbarhet og avl, med mulighet for å standardisere helse- og avlsdata på tvers av landegrenser.

På den måten kan samarbeidet bidra til å løfte norsk hundeavl og dyrevelferd i et internasjonalt perspektiv.

Om NKK – Hundeeiernes organisasjon

NKK er Norges største organisasjon for hundeeiere og en sentral aktør for ansvarlig hundehold, avl og dyrevelferd. Organisasjonen arbeider for å fremme kunnskap, trygghet og trivsel for både hund og eier.

Om DyreID

DyreID eies av Den norske veterinærforening og forvalter Norges nasjonale ID-register for kjæledyr og sin egenutviklede helseplattform som gir DyreID sanntidsdata om landets kjæledyr. Gjennom digitale løsninger og samarbeid med veterinærbransjen jobber DyreID for økt dyrevelferd, sikker identifisering og bedre dyrehelse.

