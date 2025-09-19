NKK har de siste par dagene blitt gjort oppmerksom på en video fra en treningssituasjon med en hund som er særdeles alvorlig. NKK har ingen formell tilknytning til aktøren eller den aktuelle personen i videoen, men tar kraftig avstand fra denne måten å håndtere hund på.

I både Dyrevelferdsloven, Mattilsynets forskrifter og NKKs egne regler og retningslinjer har hunder en egenverdi og selvstendig integritet som er uavhengig av oss mennesker. Denne integriteten må vi verne om, og vi reagerer sterkt på de som bryter den. NKK mener at hunder alltid skal behandles godt og at trenings- og testmetoder skal være forankret i positive forsterkningsmetoder – aldri straff.