Overgangen markerer ikke bare et teknologisk skifte, men et strategisk veivalg for å styrke kommunikasjonen med medlemmer, myndigheter og alle som er opptatt av hund.

– Dette er en historisk dag for NKK. Med digitalt Hundesport får vi en helt ny mulighet til å være tettere på Hunde-Norge, både i dialogen med medlemmene våre og i samspillet med samfunnet rundt oss, sier Ingvild Bretten Berg, generalsekretær i NKK

Det nye digitale magasinet vil gi raskere publisering, større bredde i innholdet og bedre tilgjengelighet. Samtidig åpner det for nye formater som video, faglige fordypninger og direkte tilgang til kilder og kunnskap.

Et strategisk grep for fremtiden

Lanseringen av digitalt Hundesport er tett koblet til NKKs arbeid med langtidsstrategien for 2026–2030. Strategien peker ut en tydelig retning: NKK skal være en moderne, kompetent og tilgjengelig organisasjon, med et sterkt faglig fundament.

Digitaliseringen er et virkemiddel for å nå dette målet.

Samtidig står NKKs kjerneoppdrag fast: å forvalte og fremme sunn og funksjonell avl, styrke hundehelse og bidra til ansvarlig hundehold. Med strengere krav til dokumentasjon, sporbarhet og etikk blir NKKs rolle som faglig premissgiver enda viktigere i årene som kommer.

Tettere på hundens rolle i samfunnet

Målet er å bidra til økt kunnskap og forståelse for hundens plass i dagens samfunn, samt synliggjøre NKKs arbeid som nasjonal faglig aktør.

– Hunder spiller en stadig viktigere rolle i samfunnet, både for folkehelse, beredskap og som nære familiemedlemmer. Med digitalt Hundesport ønsker vi å sette dette tydeligere på agendaen, forklarer Bretten Berg.

Bedre tilgjengelighet og økt engasjement

Overgangen til digital publisering gjør det mulig å nå flere, raskere og mer fleksibelt. Innholdet blir mer aktuelt, mer variert og lettere tilgjengelig, uavhengig av tid og sted.

Samtidig gir det nye muligheter for samhandling og engasjement på tvers av hele organisasjonen, fra oppdrettere og klubber til enkeltmedlemmer og nye målgrupper.

– Vi vet at det trykte bladet har hatt en viktig plass for mange. Samtidig er vi trygge på at det digitale formatet vil gi oss bedre forutsetninger for å samle, engasjere og utvikle Hunde-Norge videre, sier Bretten Berg

Historien som inspirasjon

– Vi har ikke bare digitalisert Hundesport. Vi har tatt med oss historien inn i designet, sier Bretten Berg.

Overgangen til digitalt magasin handler også om å gjøre historien mer levende og tilgjengelig. NKKs arkiver rommer et unikt skattkammer av håndskrevne stamtavler, kataloger, rasebeskrivelser og fotografier fra organisasjonens tidlige år.

Denne arven er ikke bare løftet frem som innhold, den har også formet det nye magasinet. Grafiske elementer, typografi og visuelle uttrykk fra tidligere utgaver og arkivmateriale er videreført og tolket i en moderne, digital form.

Resultatet er et visuelt språk som både forankrer og fornyer: et magasin der historien ikke ligger bak oss, men er aktivt med inn i hvordan NKK forteller, formidler og utvikler seg videre.

Et viktig steg i bærekraftig retning

Overgangen til digitalt magasin er også et viktig bidrag til NKKs bærekraftsarbeid. Redusert papirbruk, mindre transport og lavere kostnader gir både miljømessige og økonomiske gevinster.

Samtidig styrker digitaliseringen den sosiale bærekraften ved å gjøre kunnskap mer tilgjengelig og inkludere flere stemmer i fellesskapet.

En organisasjon i utvikling

NKK står i en tid der både samfunnet og hundeholdet er i endring. Forventningene til dyrevelferd, kunnskap og åpenhet øker – og organisasjonen må utvikle seg i takt med dette.

Med digitalt Hundesport tar NKK et konkret steg i denne utviklingen.

– Vi skal stå støtt i det vi alltid har vært, samtidig som vi utvikler oss for fremtiden. Dette er starten på noe nytt. En viktig del av arbeidet med å gjøre NKK sterkere til beste for hundene, konkluderer Bretten Berg.

