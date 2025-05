Norsk Kennel Klub (NKK) uttrykker bekymring over Mattilsynets nåværende ressurser og kapasitet til å følge opp brudd på dyrevelferden.

– Vi ser det som avgjørende at det nå tas grep for å styrke Mattilsynets muligheter til å ivareta dyrevelferden i Norge, sier NKKs generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Flest varsler om hund

Ifølge Mattilsynets årsrapport for 2024 mottok tilsynet 13393 bekymringsmeldinger om dyrevelferd. Av disse ble 8057 vurdert som relevante, men bare 1261 bekymringsmeldinger ble fulgt opp med inspeksjon eller annen saksbehandling. Rapporten sier også at de fleste varsler angår hunder og katter.

Hunden – menneskets beste venn

Rundt 1,2 millioner nordmenn bor med hund, menneskets beste venn. Norsk Kennel Klub mener at hundene fortjener bedre av norske myndigheter og har rett til å leve gode og trygge liv, uten frykt, redsel og vanskjøtsel.

Stortinget skyver dyrevelferd under teppet

– I et år hvor det nettopp har blitt behandlet en ny stortingsmelding om dyrevelferd i Norge for første gang på 20 år, er det på tide å sette handling bak ordene, sier Bretten Berg.

Mattilsynet har en sentral rolle i å sikre at dyrevelferden ivaretas. Dette inkluderer både økonomiske midler og tilstrekkelig bemanning for å kunne gjennomføre nødvendige kontroller og oppfølginger.

– Regjeringen og Stortinget har selv satt som målsetning at Norge skal ha verdens beste dyrevelferd. Dette mener NKK er et politisk ansvar som ikke lenger kan skyves under teppet, konkluderer Bretten Berg.