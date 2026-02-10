Målet er å samle all saksbehandling i ett felles system, slik at vi får bedre oversikt, raskere oppfølging og en mer enhetlig håndtering av henvendelser fra klubber og medlemmer.

I en kort overgangsperiode kan saksbehandlingstiden bli noe lengre enn vanlig, mens vi jobber oss inn i det nye systemet.

CRM gjør det lettere å fordele saker riktig, unngå dobbeltarbeid og sikre at viktig informasjon ikke blir borte. Det gir også bedre innsikt i hvilke henvendelser som kommer inn, slik at vi kan støtte klubbene og medlemmene enda bedre fremover.

Vi ser fram til et system som vil styrke samhandlingen og bidra til en profesjonell og forutsigbar service.