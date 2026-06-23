På agendaen sto blant annet hundevelferd, hundens plass i samfunnet og NKKs rolle i fremtidens Hunde-Norge. Med ny EU-forordning og kommende avlsforskrift er det også et økende behov for kunnskap og kompetanse om hund hos myndighetene – et område hvor NKK har mye erfaring å bidra med.



NKK presenterte organisasjonens omfattende faglige kompetanse på avl, oppdrett og hundevelferd, bygget opp i over 125 år. Denne kompetansen forvaltes ikke av NKK sentralt alene, men i et tett samspill med våre klubber, forbund og regioner, der raseklubbenes og oppdretternes praktiske erfaring kobles sammen med fagmiljøer som utdanningsutvalg, regelverksutvalg og øvrige faggrupper. Det var nettopp denne brede kunnskapsbasen – fra avlsarbeid i klubbene til NKKs sentrale fagavdelinger – som ble lagt til grunn i møtet med statsråden.



Under tittelen «Bedre sammen» delte NKK også sine tanker om veien videre: en fremtid der oppdrettere, raseklubber, dyreeiere og myndigheter i større grad kobles sammen gjennom trygge, transparente og kunnskapsbaserte løsninger – til nytte for både hundevelferden og et mer ansvarlig hundehold.



Vi ser frem til videre samarbeid om regelverk og rammevilkår som ivaretar både forvaltning, hundevelferd og et ansvarlig hundehold i Norge.

