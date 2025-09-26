For å møte utfordringene har hovedstyret oppnevnt tre utvalg som skal bistå styret med faglige råd, forankring og kvalitetssikring av beslutninger og veivalg.

Lørdag 20. september ble det arrangert et seminar med oppstart for de tre nye utvalgene: utdanningsutvalget, regelverksutvalget og det nyopprettede etikkrådet for hundesaker.

Utdannings- og regelverksutvalgene er presentert her: Nye utvalg oppnevnt

Etikkrådet for hundesaker er helt nytt i NKKs historie, og skal være et rådgivende og uavhengig organ utfra en etisk forsvarlig tilnærming til hunden, basert på kunnskap og forskning, ferdigheter, refleksjon og forståelse.

Rådet skal være en faglig rådgiver og ressurs for NKKs hovedstyre, sekretariat, regioner, medlemsklubber og forbund innenfor spørsmål om hundevelferd i regi av NKK. Komiteen skal gjennom sitt virke bidra aktivt til at arbeidet med hundevelferd både styrkes og synliggjøres.

Styreleder Nils Erik Haagenrud og generalsekretær Ingvild Bretten Berg og hovedstyret tok deltakerne med på en reise fra NKKs siste utfordrende år, via dagens utfordringer, og frem mot et tydelig mål: et NKK med enda sterkere fokus på dyrevelferd, større hundepolitisk påvirkning og økt samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer innen hund og helse.

De trakk frem tre viktige prinsipper for det videre arbeidet:

Oppgaver og beslutningsmyndighet kan delegeres – men ansvar kan aldri delegeres. En delegasjon kan trekkes tilbake dersom forutsetningene endrer seg. Hele organisasjonen må ta ansvar både for beslutningene som fattes og for de strategiske linjene som legges.

Disse punktene tydeliggjør ansvaret til hovedstyret, sekretariatet – og hele organisasjonen. Vi må stå for beslutningene vi tar, og vi må også erkjenne ansvar når vi ikke strekker til, eller når beslutninger viser seg å være feil. Vi må ha mot til å endre oss, styrke til å stå i vanskelige beslutningsprosesser og aldri gå på kompromiss med hundenes velferd og helse.

Styret er imponerte over den brede og solide kompetansen som nå har kommet inn i utvalgene. Dette skaper trygghet for at både vi og organisasjonen er godt rustet til å gjennomføre de prosessene som er nødvendige for å utvikle NKK i riktig retning. Nils Erik Haagenrud



Samlingen ga mye tilbake, og det var fint å se at refleksjonene og perspektivene fra hovedstyret og generalsekretæren traff godt. Nå er det opp til oss å følge opp med handling – basert på gode prosesser, kloke råd og litt mot. Det skylder vi hundene våre.