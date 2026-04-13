Tilbakekomsten innebærer en betydelig styrking av Oslo Dog Show, som i flere år har vært en av landets mest mangfoldige og publikumsvennlige hundearrangement. Samlokaliseringen vil gi både besøkende, utstillere og hundeentusiaster et rikere og mer innholdsrikt arrangement med et bredt spekter av aktiviteter, faglig innhold og muligheter til å møte hunder i alle størrelser og raser.

– Vi er svært glade for å få NKK tilbake på laget. Samarbeidet tilfører oss verdifullt innhold, og gjør arrangementet mer attraktivt for både besøkende og utstillere. Vi gleder oss til å ønske publikum velkommen til en helg med hunden som hedersgjest, sier Per Anders Iversen, prosjektleder for Oslo Dog Show.

Nordisk utstilling med Oslovinner er et av årets store høydepunkter for hundemiljøet og samler deltakere fra store deler av Norden og Europa. Ved å flytte arrangementet tilbake til Oslo-regionen åpnes det for et større publikum og en mer tilgjengelig arena for både profesjonelle og hobbyutøvere.

– Vi ser frem til komme tilbake til Lillestrøm, og til å skape et samlet, mangfoldig og inspirerende hundearrangement for alle som er opptatt av hund, avl, aktivitet og fellesskap, sier NKK.

Detaljert program og praktisk informasjon for 2028-arrangementet vil publiseres fortløpende.

For mer informasjon, kontakt:

Per Anders Iversen

Prosjektleder, Oslo Dog Show

pi@novaspektrum.no

tel. 917 06 137

Lars Arne Aulie

Avdelingsleder Arrangement og Utdanning, NKK

lars.arne@nkk.no

tel. 400 28 150

Om Oslo Dog Show:

Oslo Dog Show er en av landets største og mest innholdsrike møteplasser for hundeinteresserte. Arrangementet byr på aktiviteter, foredrag, konkurranser, salgsområde og et bredt mangfold av hunder – alt samlet under én helg i NOVA Spektrum.

Om NKK:

Norsk Kennel Klub er den nasjonale paraplyorganisasjonen for hund og hundeiere i Norge, og arbeider for ansvarlig hundehold, avl, helse og aktiviteter for hunder i hele landet.