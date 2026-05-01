Hva var ordningen?

Ordningen ble etablert i 2002 i samarbeid mellom NKK og Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF). Tanken var å fange opp unge hunder som kom akutt til veterinæren med alvorlige beinproblemer – før de hadde nådd alderen der de normalt kunne røntgenscreenes. I verste fall sto disse hundene i fare for å bli avlivet. Ved å registrere diagnosene ønsket man å samle kunnskap som kunne brukes i avlsarbeidet og helsearbeidet for hunderaser.

I praksis sendte veterinærene røntgenbilder og dokumentasjon til NKK, som så kvalitetssikret funnene. De mest alvorlige diagnosene ble registrert offisielt i NKKs database DogWeb.

Hvorfor legges den ned?

Ordningen brukes i dag nesten utelukkende til forsikringsoppgjør. Det er forsikringsselskapene – ikke veterinærer eller avlsmiljøer – som tar initiativ til innsending, for å avklare om hundeeiere har krav på utbetaling. Det opprinnelige formålet, å samle medisinsk kunnskap om unge hunder, er dermed blitt borte.

I tillegg er ordningen tungvint og tidkrevende å administrere. Bilder og dokumenter sendes fortsatt inn på minnepinne eller CD, noe som også skaper utfordringer knyttet til datasikkerhet. En modernisering og innsnevring til det opprinnelige formålet ville kreve betydelige ressurser – og antallet saker hvert år er så få at programmet ikke lenger er faglig nødvendig.