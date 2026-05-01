NKK avvikler ordning for kliniske skjelettdiagnoser
Fra 1. juli 2026 legger Norsk Kennel Klub (NKK) ned ordningen der veterinærer kunne sende inn røntgenbilder av hunder for registrering av skjelettdiagnoser utenfor det vanlige screeningprogrammet. Den ordinære ordningen med røntgenscreening består.
Hva var ordningen?
Ordningen ble etablert i 2002 i samarbeid mellom NKK og Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF). Tanken var å fange opp unge hunder som kom akutt til veterinæren med alvorlige beinproblemer – før de hadde nådd alderen der de normalt kunne røntgenscreenes. I verste fall sto disse hundene i fare for å bli avlivet. Ved å registrere diagnosene ønsket man å samle kunnskap som kunne brukes i avlsarbeidet og helsearbeidet for hunderaser.
I praksis sendte veterinærene røntgenbilder og dokumentasjon til NKK, som så kvalitetssikret funnene. De mest alvorlige diagnosene ble registrert offisielt i NKKs database DogWeb.
Hvorfor legges den ned?
Ordningen brukes i dag nesten utelukkende til forsikringsoppgjør. Det er forsikringsselskapene – ikke veterinærer eller avlsmiljøer – som tar initiativ til innsending, for å avklare om hundeeiere har krav på utbetaling. Det opprinnelige formålet, å samle medisinsk kunnskap om unge hunder, er dermed blitt borte.
I tillegg er ordningen tungvint og tidkrevende å administrere. Bilder og dokumenter sendes fortsatt inn på minnepinne eller CD, noe som også skaper utfordringer knyttet til datasikkerhet. En modernisering og innsnevring til det opprinnelige formålet ville kreve betydelige ressurser – og antallet saker hvert år er så få at programmet ikke lenger er faglig nødvendig.